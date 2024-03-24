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Formula 1 Avustralya GP

Sainz: "Gelecek yıl için hâlâ işsizim!"

2022'deki Sao Paulo'dan bu yana Red Bull pilotları dışında yarış kazanan tek isim olan Carlos Sainz, hâlâ işsiz olduğunu vurgulayarak takımlara göndermede bulundu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates on the podium

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates on the podium

Sam Bloxham / Motorsport Images

Ameliyatından 16 gün sonra Sainz, 2023'te Singapur'da yaptığı gibi Avustralya Grand Prix'sinde galibiyeti alarak Red Bull'un son yarış kazanma serisini sonlandırdı.

Sainz, yarışın başlarında Max Verstappen'i pist üstünde geçti. Daha sonrasında Red Bull pilotunun yarış dışı kalmasıyla rahat bir şekilde galibiyete ulaştı.

Takım arkadaşı Charles Lecler de yaklaşık 2 saniye gerisinde 2. sırayı elde etti.

Yine de 2022'den bu yana Red Bull harici yarış kazanan tek pilot, sezon bittikten sonra 2025'e kadar işsiz kalacak gibi görünüyor.

Sainz, Melbourne zaferinin ardından eski F1 pilotu Martin Brundle ile şu şekilde şakalaştı: "Gelecek yıl için hâlâ işsizim!"

"Ama şaka bir yana, bana iyi bir araç verildiğinde bunu başarabileceğimi biliyorum. Singapur'da [2023] bunu kanıtladım, burada da kanıtladım. Altımda iyi bir araç olduğunda mutlu oluyorum ve bugün de araçtan çok memnundum."

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