Sainz: "Gelecek sezon Red Bull seviyesine ulaşabilir, hatta daha hızlı olabiliriz"

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Son dokuz yarışın tamamını kazanan Red Bull, Brezilya'da arka arkaya onuncu zaferini arıyor olacak. Şampiyonadaki ana rakipleri Ferrari ise 10 Temmuz'dan, yani Charles Leclerc'in kazandığı Avusturya GP'sinden bu yana galibiyete hasret.

F1-75'in yavaş bir araç olduğu söylenemez, nitekim takım Avusturya'dan bu yana beş pole pozisyonu elde etmeyi başardı. Ferrari'nin en büyük sorunu lastik aşınması, aracın yarış mesafesinde istenen performansı engelleyen faktör de bu.

Max Verstappen ve Red Bull'un sezon boyunca daha hızlı olduğunu kabul eden Sainz, Ferrari'nin gelecek yıl şampiyonluk savaşı verebilmek için "mükemmel" olması gerektiğini söyledi.

Sainz, "Red Bull dominanttı, ancak bize göre net bir hız farkına sahip olmadan dominanttı."

"Gelişim yarışı ve araç performansı açısından çok geride olduğumuzu düşünmüyorum. Düşünürseniz, daha Austin'de pole pozisyonundaydım ve ilk çizgiyi kapatmıştık, bu yüzden aslında Red Bull'dan o kadar da uzakta değiliz."

"Odaklanmamız gereken şey, gelecek yılın lastiklerini anlamaya çalışmak ve yarışta nasıl daha hızlı olabileceğimizi görmek, çünkü Red Bull'un özellikle yarışlarda daha hızlı olduğu açık."

"Strateji, yarış performansı ve lastik yönetimi anlamında gelecek yıl sağlam adımlar atmak istiyoruz, bunun üzerinde çalışmaya başladık bile. Ancak saf performans açısından çok uzakta değiliz.

"Sadece daha fazla güce ve yere basma kuvvetine ihtiyacımız var, böylece Red Bull seviyesine ulaşacağız, belki de daha hızlı olacağız. Bunu yapabileceğimizi umuyorum."

Britanya'da kariyerinin ilk pole pozisyonuna ve zaferine ulaşan Sainz, sonrasında iki pole pozisyonu daha elde etmesine rağmen takım arkadaşı Leclerc ile aynı tempoyu tutturmakta zorlandı.

Gelecek yıla girerken "özellikle sezonun ilk yarısında ve yarışlarda kendini geliştirmesi gerektiğini" söyleyen Sainz, Ferrari'nin Red Bull'u geçme hedefinde iddialı olması gerektiğini de ekledi.

Sainz, "Kendinize ve takımınıza yüksek hedefler koymanız gerekir, böylece ulaşmak için çalışıp başarabiliriz. Bakalım gelecek yıl hayat bize ne getirecek?" dedi.