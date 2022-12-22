Sainz: "Gelecek sezon mükemmel olmamız gerekiyor"
Carlos Sainz, gelecek sezon Formula 1 şampiyonasında Max Verstappen'e meydan okumak için Ferrari'den 'mükemmellik' talep etti.
İspanyol pilot, 2021 sezonunda Ferrari'ye geçiş yaptı ve henüz ilk sezonunda takım arkadaşı Charles Leclerc'i şampiyonada geride bıraktı. Scuderia ise Takımlar Şampiyonası'nda üçüncü oldu.
Ancak bu sezon gelen yeni düzenlemelerle Sainz, Ferrari'nin daha rekabetçi olmasına rağmen takım arkadaşı Leclerc'e meydan okuyamadı.
Sainz'ın bu sezonki tek ve kariyerindeki ilk zaferi, ilk pole pozisyonunu elde ettiği Britanya Grand Prix'siydi.
Ancak araçtaki güvenilirlik problemleri ve takımın stratejik hataları, Ferrari pilotlarının Red Bull ve Verstappen'e karşı şampiyonluk mücadelesi vermelerine engel oldu.
Devam eden başarısızlıklar, takım patronu Mattia Binotto'nun istifa etmesine sebep oldu. İtalyan pilot 30 Aralık itibariyle takımdan ayrılacak.
Verstappen'e şampiyonluk için meydan okumanın bu yıl mümkün olup olmadığı sorulduğunda Sainz, "Açıkçası mümkün değildi, puan olarak ondan çok uzaktaydım."
"Red Bull ile yenilmez bir konumdaydılar: hızlı bir araç ve hızlı bir pilot."
"Bu mücadeleye dahil olabilmem için mükemmel olmamız ve aracımızı geliştirmemiz gerekiyor." dedi.
Ekibinden gelişme talep etmesine rağmen Sainz, kendisinin de çabalaması gerektiğini kabul etti.
Sainz, "Özellikle sezonun ilk yarısında ve yarışlarda kendimi geliştirmem gerekecek."
"Hedefim bu, başarılı olmak için kendinize ve takımınıza böyle yüksek hedefler koymalısınız."
"Bunları deneyip, gelecek yıl çabalarınızın size neler getirdiğine bakabilirsiniz." dedi.
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