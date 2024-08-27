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Sainz: "Gelecek için Ferrari'ye dönüşe kapıyı kapatmıyorum"

Carlos Sainz, gelecekte Ferrari'ye geri dönme fırsatı yakalaması halinde bunu değerlendirmek istiyor.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Carlos Sainz, 2024 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılarak Williams'a geçiş yapacak. Aslında İspanyol pilot takımda kalmak istese de, Lewis Hamilton'ın gelişiyle İngiliz pilota yer açmak durumunda kaldı.

DAZN'a gelecekte Ferrari'ye dönme ihtimalinden bahseden Sainz şöyle dedi: "Ferrari'de geçirdiğim bu dört yıldan bana kalan üç zafer zafer var; Silverstone'daki ilk Formula 1 zaferim, Singapur ve Melbourne! Hepsi harikaydı."

“İşte bu yüzden aklımda başka bir endişe olmadan bu son 10 yarışın tadını çıkarmamın önemli olduğunu düşünüyorum çünkü hayatta bundan sonra ne olacağını asla bilemezsiniz."

"Ferrari pilotu olmanın ve 10 yarış daha Ferrari tulumuyla yarışmanın tadını çıkaracağım. Kalan yarışlarda bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğim.”

“Ayrılığın en zor kısmı, ortaklığımızda işe yaramayan hiçbir şey olmaması. Sadece yedi kez dünya şampiyonu olmuş bir pilot  yarış kariyerinin son bölümünü Ferrari'de geçirmeye karar verdiği için ayrılıyorum."

“Yani Ferrari'den iyi sonuçlarla ve hem Fred hem de Charles ile iyi bir ilişki kurarak ayrılıyorum. Bence iyi bir takım oluşturduk, birlikte zaferler, podyumlar elde ettik. Tüm mühendislerle, tifosi ile iyi bir ilişki kurduk."

"Bu nedenle, önümde beş ya da on yılım olduğunu düşünürsek, Ferrari gibi bir takıma kapıyı asla kapatamazsınız.”

 

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