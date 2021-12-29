Sainz: "Geleceğimi Ferrari dışında bir yerde göremiyorum"

Kariyerine Toro Rosso'da başlayan, sonrasında Renault'ya geçen ve ardından iki yıl boyunca McLaren'da yarışan Carlos Sainz, gösterdiği tutarlı ve etkileyici performans sonrası bu yıl Ferrari'ye geçmişti.

Beklendiği üzere Sainz, istikrarlı şekilde puan almayı başardı ve bu yıl tüm yarışlarda finiş çizgisini gören tek isim oldu.

İspanyol pilot, sezonu Mercedes ve Red Bull pilotlarının ardında beşinci sırada tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Sainz başlangıçta iki yıllık bir kontratla ekibe katılmıştı ve yakında bu kontratın uzatılması için Ferrari ile görüşmelere başlayacak.

Sainz, İspanyol AS gazetesine verdiği demeçte, takımla yarışmanın çok keyifli olduğunu söyledi ve devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Bu yıl dört podyum alan Sainz, "Sözleşmemde bir yıl daha kaldığını düşünürsek, acelem yok."

"Fakat şu anda orta ve uzun vadede kendimi Ferrari'den başka bir yerde görmediğim doğru."

"Burada mutluyum, bu takım için yarışmaktan keyif alıyorum ve her yarıştan sonra, bir Ferrari sürücüsü olmanın gururu ve gülümsemesiyle eve dönüyorum."

"Buna iyi sonuçları da eklerseniz, hiçbir yerde Ferrari'den daha iyi bir noktada olabileceğimi düşünmüyorum."

"Burada olmaktan mutluyum." dedi.

İspanyol pilot, takımla ilk yılını ise şöyle yorumladı: "Oldukça yüksek beklentilerim vardı çünkü çıtayı olabildiğince yükseğe koymayı seviyorum. Bu sayede onu gerçekleştirmek için elimden gelenin en iyisini yapabiliyorum."

"Yüksek bir hedefle beraber, sezon boyunca kendinizden daha fazlasını talep edersiniz."

"Hepsini yerine getirip getirmediğimi söyleyemem ama başlangıçta, zorlu bir uyum süreci olacağını biliyordum ve en önemlisi, yılı başladığımdan daha güçlü bitirmekti. Bunu da fazlasıyla başardım."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images