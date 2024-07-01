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Formula 1 Avusturya GP

Sainz: "Geleceğime karar vermek için ihtiyacım olan tüm zamanı kullanacağım"

Carlos Sainz, F1'deki geleceğine karar vermek için acele etmediği konusunda ısrar ederken, bazı takımlar Sainz'in karar vermesini sabırsızlıkla bekliyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Podium: Carlos Sainz, Ferrari

Podium: Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Avusturya Grand Prix'si hafta sonunda, Williams'ın Sainz'ın kararını beklerken sabrının tükendiği ve Ferrari pilotu için kapının kapanabileceği yönünde haberler çıktı.

Ancak 29 yaşındaki pilot, henüz F1'deki geleceğiyle ilgili bir karar vermek için acele etmek istemiyor.

Red Bull Ring'de üçüncü olan Sainz, yarış sonrası FIA basın toplantısında bir karar vermesi için kendisine baskı yapılacağı yönündeki soruları görmezden geldi.

Sainz bu konuda, "Ben o anın tadını çıkarmaya çalışıyordum, çünkü bir daha podyuma ne zaman çıkacağımı bilmiyorum."

"Her ne kadar bazı takımlar bana baskı yapıyor olsa da, o an benim için podyuma çıkmanın tadını çıkarma zamanıydı."

"Takımlara karşı her zaman dürüst ve açık olacağım. Ancak bu benim için çok önemli bir karar ki bu kararı vermek için ihtiyacım olan tüm zamanı kullanacağım. Eğer kararımı bekleyemeyen takımlar varsa, bu konuda bir şey yapamam."

"Bu benim geleceğim, bu yüzden karar bana ait ve kendime ihtiyacım olan zamanı vereceğim." dedi.

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