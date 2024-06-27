Sainz: "Geleceğim hakkında yaptığım görüşmeler, bana çok az kişiye güvenmem gerektiğini öğretti"
Carlos Sainz, geleceği hakkında diğer takımlarla yaptığı görüşmelerin ona Formula 1'in manzarasının ne kadar "zorlu" olabileceğini ve padokta 'çok az' kişiye güvenmesi gerektiğini öğrettiğini düşünüyor.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sainz, Barselona yarışında F1 geleceği hakkında 'çok yakında' bir çözüm bulmayı umduğunu belirtmiş olsa da, üç yarışın üst üste olduğu bu dönemin 2025 için planları hakkında net bir düşünceye sahip olmak için doğru zaman olmadığını söyledi.
İspanyol pilot, zamanla, griddeki diğer takımlar hakkında çok daha fazla şey öğrenebildiğini söylüyor; özellikle bu takımların gelecek planları ve her birinin mevcut durumu hakkında. İspanyol sürücü, uzun bir süredir Sauber ve Williams ile anılıyor olsa da Alpine'in geç bir teklif sunduğu biliniyor.
Buna karşılık, geleceği hakkındaki müzakereler sırasında belli görünüşlere inanmanın zor olduğunu ve padokta tam anlamıyla güvenebileceği çok az kişi olduğunu düşündüğünü belirtti.
"Öncelikle, bu yıl içinde bulunduğum durum bana genel olarak Formula 1 hakkında çok şey öğretti."
"Takımlarla konuşmak bana bu sporun ne kadar zorlu olduğunu ve müzakerelerin, görüşmelerin başında insanların söylediklerine ne kadar az inanmam gerektiğini gösterdi."
"Ayrıca padokta çok az insana güvenmeniz gerektiğini çünkü gerçekten çok politik bir spor olduğunu öğrendim."
"Bunun gibi birçok şey var ve bu da bana bu sporun bu anlamda ne kadar zor olduğunu ve fazla ayrıntıya girmeden Formula 1'in daha iyi bir resmini anlamamı sağladı."
"Diğer takımlar dışında, elbette onların hangi pozisyonda olduğunu ve gelecek yıl potansiyel olarak geçeceğim takımların durumunu çokça araştırdım."
"Ve evet, bu aynı zamanda her bir Formula 1 takımının ne durumda olduğunu ve nereye gittiğini daha iyi anlamamı sağladı." diye açıkladı Sainz.
Sainz, seçeneklerinden bazılarının ulaştıkları son sonuçlara fazla heyecanlanmamanın zor olduğunu ve bu şampiyonadaki geleceğini planlarken bunu yapmamaya çalıştığını belirtti.
Bunun yerine, bir takımın gelecekteki planları konusunda objektif bir seviyede kalmak ve kendisine sunulan uzun vadeli projelere odaklanmak istiyor.
"Kendi içimde ve ekibimle birlikte her takımın yarış performansına bakmamaya çalışıyor ve sadece projeye ve her takımla konuşarak edindiğim hisse ve tabii ki kontratlara odaklanmaya çalışıyorum."
"Katılıyorum, bu kolay değil çünkü bazen rekabetçi ruh sadece kimin daha hızlı olduğunu görmek istiyor, ama bence her takımın son yarışı, onların önümüzdeki birkaç yıl içinde nerede olacaklarını temsil eden bir nokta değil” dedi Sainz.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Sainz, Avusturya GP'de daha rekabetçi bir Ferrari aracı bekliyor
Briatore, Sainz'ı Alpine'e kazandırmak için ağlarını örüyor
Vasseur, İspanya GP'nin ardından Leclerc ile Sainz arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalıştı
Leclerc: "Hamilton ile takım arkadaşı olmak kariyerim için çok önemli bir olay"
Newey tatilde, Ferrari ve Aston Martin ise hâlâ onu kadrolarına katmak için mücadele ediyorlar
Ferrari'nin İspanya güncellemeleri zıplama probleminin gölgesinde kaldı
Son Haberler
McLaren, Avusturya GP hafta sonunda kiralık bir karavan kullanacak
Ricciardo, RB koltuğunu korumak için hâlâ vakti olduğunu düşünüyor
Norris: "Her hafta sonu kendime güveniyorum"
Red Bull Ring'deki "mükemmel" kerb çözümü, pist limiti sorunlarını ortadan kaldırabilir
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar