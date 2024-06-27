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Formula 1 Avusturya GP

Sainz: "Geleceğim hakkında yaptığım görüşmeler, bana çok az kişiye güvenmem gerektiğini öğretti"

Carlos Sainz, geleceği hakkında diğer takımlarla yaptığı görüşmelerin ona Formula 1'in manzarasının ne kadar "zorlu" olabileceğini ve padokta 'çok az' kişiye güvenmesi gerektiğini öğrettiğini düşünüyor.

Neva Ünsaldı
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sainz, Barselona yarışında F1 geleceği hakkında 'çok yakında' bir çözüm bulmayı umduğunu belirtmiş olsa da, üç yarışın üst üste olduğu bu dönemin 2025 için planları hakkında net bir düşünceye sahip olmak için doğru zaman olmadığını söyledi.

İspanyol pilot, zamanla, griddeki diğer takımlar hakkında çok daha fazla şey öğrenebildiğini söylüyor; özellikle bu takımların gelecek planları ve her birinin mevcut durumu hakkında. İspanyol sürücü, uzun bir süredir Sauber ve Williams ile anılıyor olsa da Alpine'in geç bir teklif sunduğu biliniyor.

Buna karşılık, geleceği hakkındaki müzakereler sırasında belli görünüşlere inanmanın zor olduğunu ve padokta tam anlamıyla güvenebileceği çok az kişi olduğunu düşündüğünü belirtti.

"Öncelikle, bu yıl içinde bulunduğum durum bana genel olarak Formula 1 hakkında çok şey öğretti."

"Takımlarla konuşmak bana bu sporun ne kadar zorlu olduğunu ve müzakerelerin, görüşmelerin başında insanların söylediklerine ne kadar az inanmam gerektiğini gösterdi."

"Ayrıca padokta çok az insana güvenmeniz gerektiğini çünkü gerçekten çok politik bir spor olduğunu öğrendim."

"Bunun gibi birçok şey var ve bu da bana bu sporun bu anlamda ne kadar zor olduğunu ve fazla ayrıntıya girmeden Formula 1'in daha iyi bir resmini anlamamı sağladı."

"Diğer takımlar dışında, elbette onların hangi pozisyonda olduğunu ve gelecek yıl potansiyel olarak geçeceğim takımların durumunu çokça araştırdım."

"Ve evet, bu aynı zamanda her bir Formula 1 takımının ne durumda olduğunu ve nereye gittiğini daha iyi anlamamı sağladı." diye açıkladı Sainz.

Sainz, seçeneklerinden bazılarının ulaştıkları son sonuçlara fazla heyecanlanmamanın zor olduğunu ve bu şampiyonadaki geleceğini planlarken bunu yapmamaya çalıştığını belirtti.

Bunun yerine, bir takımın gelecekteki planları konusunda objektif bir seviyede kalmak ve kendisine sunulan uzun vadeli projelere odaklanmak istiyor.

"Kendi içimde ve ekibimle birlikte her takımın yarış performansına bakmamaya çalışıyor ve sadece projeye ve her takımla konuşarak edindiğim hisse ve tabii ki kontratlara odaklanmaya çalışıyorum."

"Katılıyorum, bu kolay değil çünkü bazen rekabetçi ruh sadece kimin daha hızlı olduğunu görmek istiyor, ama bence her takımın son yarışı, onların önümüzdeki birkaç yıl içinde nerede olacaklarını temsil eden bir nokta değil” dedi Sainz.

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