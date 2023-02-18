Sainz: "Geçen yıl şampiyonluk savaşına hazır değildim"

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Geçen yıl kariyerinde ilk kez rekabetçi bir aracın koltuğuna geçen Carlos Sainz, sezonu bir galibiyet ve üç pole pozisyonuyla tamamlasa dahi asla gerçekçi bir şampiyonluk adayı olamadı ve takım arkadaşı Charles Leclerc ile rekabet edemedi.

Bu sezon şampiyonluk savaşının bir parçası olmak isteyen Sainz, geçen sene ise araçla yaşadığı sorunlar nedeniyle mücadele dışı kaldığını söylüyor.

Sainz, "Dürüst olmak gerekirse, muhtemelen geçen yılki araçla şampiyonluk mücadelesine hazır değildim. Eğer 2021 aracı rekabetçi olsaydı, sanırım çok daha hazır olurdum.

"Ferrari'deki ilk yılımda ne olursa olsun hazır olduğumu kanıtladım, ama geçen yıl kendimi daha farklı bir pozisyonda buldum. Olur böyle şeyler. Bu bir F1 pilotunun uzun bir kariyeri. Her zaman sizin için yapılmış ve hiç zorlamadan olağanüstü turlar atabileceğiniz araçlar olacak, bunun yanı sıra ne kadar zorlarsanız zorlayın küçük eksiklikler hissettiğiniz araçlar da olacak."

"Geçen yıl önde mücadele ederken çok şey öğrendiğim doğru, orta sıralarda mücadele etmekten kesinlikle farklı. Zorlama seviyesi, yönetim seviyesi, bir yarış nasıl kazanılır, bir pol pozisyonu nasıl elde edilir, bunlar dokuz yıldır, World Series günlerimden bu yana sekiz yıldır karşılaşmadığım şeyler."

"Edindiğim deneyimin bana fazlasıyla iyi geleceğini düşünüyorum. Kendimi geliştirmekten, analiz etmekten ve geçen seneden edindiğim tüm bu deneyimi bu seneye aktarmaktan bahsederken bunu kastetmiştim. Çok yardımcı oldu." dedi.