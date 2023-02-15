Sainz: "Geçen yıl bıraktığım yerden başlamak istiyorum"

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Charles Leclerc'in geçen yılın en azından ortasına kadar ciddi şekilde şampiyonluk şansı vardı fakat Carlos Sainz, 2021'in aksine zorlu bir ilk yarı geçirdi ve çok önemli puanlar kaybetti.

İspanyol pilot, yılın ikinci yarısında toparlansa da, bu yıl aynı şeyleri yeniden yaşama lüksü yok.

Bu durumu kabul eden Sainz, geçen yıl bıraktığı yerden başlamak istediğini söyledi ve iyimser konuştu.

"Yılın bu aşamasında uyum sürecinin daha hızlı olacağı konusunda iyimserim."

"Araç bir öncekinin evrimi olacak ve geçen yıl onunla limitlere yaklaşabileceğimi, gerçekten yüksek bir seviyeye çıkabileceğimi hissettim."

"Şimdi bıraktığım yerden başlamayı ve doğru yönde ilerlemeyi umuyorum. Ayrıca, aracın sürüş tarzıma daha uygun olması ve daha iyi adapte olabilmem harika olurdu. Böylece yıla güçlü başlayabilirim."

"Yani hedefim bu olacak ve böyle gitmesini umuyorum."

"Ritmimi bulduğumda ve kendimi rahat hissettiğimde harika şeyler yapabileceğimi biliyorum."

"Bu yüzden sezonun geri kalanında beni nelerin beklediği konusunda heyecanlıyım."