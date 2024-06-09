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Formula 1 Kanada GP

Sainz: "Geçen hafta pole için yarıştık, şimdi ikinci bölümde elendik"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, sıralama turlarının ikinci bölümünde elenmeleri karşısında şaşkın.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari, cumartesi günü iki araçla birden ikinci bölümde elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşamış oldu.

12. sırada yer alan Sainz da Ferrari'nin Kanada'da gösterdiği performansa şaşırmış durumda.

"Evet, biraz şaşırdım. Bir önceki hafta pole pozisyonunu aldık ve zafere ulaştık. Şimdi ise Q2'de elendik ve bu biraz beklenmedik bir sonu."

"Fakat Formula 1 böyle bir şey."

"Şahsen daha kötü şeyler de yaşadım. Burada neden mücadele ettiğimizi görmemiz gerekiyor."

"Şimdiden söyleyebileceğim şey, yol tutuşumuzun eksik olduğu ve kerblerden Monako'daki kadar iyi geçemediğimiz."

"Bu iki nedenden dolayı Kanada'da her şey daha zor görünüyor. Fakat bunu daha fazla analiz etmemiz gerekecek."

“Eğer yağmur ve aşınma olursa, yarış biraz kaotik geçebilir. Belki de bize yükselme şansı verebilir.”

Sorunları açması istendiğinde Sainz, "Araç yol tutuştan yoksundu."

"Her şeyi mükemmel yapsaydık, ilk deneme yerine ikinci denemede yeni yumuşak lastikleri kullansaydık ve son virajda hata yapmasaydım, muhtemelen son bölüme kalma  şansımız olurdu."

"Ancak gerçek şu ki sonuçlar çok yakın ve eğer her şeyi mükemmel yapmazsanız ikinci bölümde yarış dışı kalıyorsunuz. Ferrari'nin görmek istediği sonuçlar bunlar değil."

Neden ikinci denemede değil de ilk denemede yeni lastikleri kullandığı sorusuna Sainz, "Yağmurun  geleceğini düşündük  ve pist koşullarının sondan ziyade seansın başında daha iyi olabileceğini düşündük." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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