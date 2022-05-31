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Formula 1 / Monako GP Haberler

Sainz, galibiyete ulaşamamasının sebeplerinden biri olarak Latifi'yi gösterdi

Carlos Sainz, pit çıkışında Nicholas Latifi tarafından engellenmesinin Monako GP'si galibiyetine mal olduğunu düşünüyor.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Altay Gök
Sainz, galibiyete ulaşamamasının sebeplerinden biri olarak Latifi'yi gösterdi
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Monako'da ilk bölümün ardından pist kurumaya başlarken, Sainz pistte kalmayı ve kuru zemin lastiklerine geçilene kadar kadar mavi logolu yağmur lastikleriyle devam etmeyi tercih etti. Bu sayede liderliğe yükselen Sainz, bu hamleyle kariyerinin ilk galibiyeti için elini güçlendirmeye çalışıyordu.

Ancak pitten çıkış turunda yavaş kalan Sainz, bir sonraki tur pite gelen ve yeşil logolu yağmur lastikleriyle iyi bir tempo tutturmuş olan Perez'e geçildi. Yarışın kalanında yerini koruyan Perez, kariyerinin üçüncü galibiyetine ulaştı.

Yarışın ardından basın mensuplarına konuşan Sainz, pitten çıkış turunda trafiğe takıldığını ve bunun kendisine kazanma şansına mal olduğunu söylerken, hedef tahtasında Williams pilotu Nicholas Latifi yer alıyordu.

Latifi'nin pit çıkışında kendisinin önünde kalmayı tercih ettiğini söyleyen Sainz, "Pistte yaşadığım hayal kırıklığını ve hissettiklerimi anlayabilirsiniz, çünkü yarışın kaderinin o turda belirleneceğini biliyordum."

"Pitlerden çıkar çıkmaz gaza bastım, elbette zemin halen ıslaktı. Fakat Latifi önümde kalmayı başardı."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Photo by: Ferrari

"O sırada yarışın lideri olduğumu ve sarı çizginin sağından, pistin ıslak bölgesinden gitmek zorunda kalabileceğimi biliyordu, önüme geçmek yerine arkada kalmayı tercih edebilirdi."

"Sarı çizginin sağından gitmemi sağladı ve böylece beni geçmeyi başardı." dedi.

Sainz, Latifi'nin ancak tünele girdikleri sırada yer verdiğini söyledi, bu da Ferrari pilotunun Perez'e kıyasla bir tur daha fazla atarak avantaj elde etme fırsatını kaybetmesi anlamına geliyordu. 

İspanyol pilot, "Tam beş viraj boyunca onu [Latifi] takip etmek zorunda kaldım, ancak 8. virajın çıkışında, tünele girerken yol verdi."

"Ancak lastikleri ısıtma ve kuru zemin lastikleriyle fark yaratma fırsatını çoktan kaybetmiştim."

"Pit yaptığımız aralıkta kuru zemin lastiklerinin çoktan daha hızlı hale gelmiş olduğuna inanıyorum, fakat griddeki en yavaş aracın arkasında sıkışıp kaldığım için pitlerin Checo'nun arkasına düştüm."

"Ne kadar hayal kırıklığına uğramış olduğumu ve onun önümden çekilmesi için ne kadar bağırdığımı tahmin edebilirsiniz, ama bir nedenden dolayı yerimi almam gereğinden daha uzun sürdü." dedi.

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