Sainz: "Galibiyete rağmen Silverstone, 2022'deki en iyi hafta sonum değildi"

Sainz, 2022 sezonundaki en iyi yarışının Britanya'daki ilk Formula 1 zaferi değil, Brezilya'daki üçüncülüğü olduğuna inanıyor.

Ferrari pilotu, Britanya GP'de ıslak zemin şartlarında pole pozisyonunu almıştı. Charles Leclerc'in bir strateji hatasının ardından takım emirlerini göz ardı etmesiyle 150. yarışında galibiyet elde etti.

İspanyol pilot, kendisi için zaman zaman zorlu geçen bir sezonda Pilotlar Şampiyonasında beşinci sırayı elde etti ve kariyerinin en kötü sezonunu geçiren Lewis Hamilton altıncı sıraya düşmüş oldu.

Sezonu değerlendiren Sainz, Silverstone galibiyetinden daha iyi olduğunu düşündüğü iki hafta sonunu belirtti: Bunlardan biri ise ilk turda yarış dışı kaldığı hafta sonu.

Sky Sports F1 tarafından sezonun en önemli anı sorulduğunda Sainz, "Tabii ki galibiyetim."

"Özellikle Ferrari için Silverstone çok özel bir yer. (Jose Froilan Gonzalez 1951'de Scuderia için ilk Dünya Şampiyonası galibiyetini burada elde etti.) Ama açıkçası Brezilya ve ABD'de, buradakinden daha iyi performans gösterdim."

The Ferrari team celebrate the win with Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images