Sainz: "Galibiyet veya podyum beklemeyi bırakıp sadece tutarlı olmak istiyoruz"

Yaz arasından önceki son yarış hafta sonu olan Belçika Grand Prix'si sezonun ikinci Sprint yarışına ev sahipliği yapacak.

Spa pistinin yapısı gereği zor bir pist olması ve Sprint hafta sonundan kaynaklı olarak sadece tek bir antrenman seansının gerçekleşecek olması pilotların ve takımların endişelenmesine sebep oluyor.

Endişeli isimlerden biri olan Sainz, F1'in Sprint için oldukça zor bir pist seçtiğini düşünüyor.

"Sadece 60 dakikalık tek bir antrenman yapacağız ve aracı ayarlamak için en zor pistlerden birindeyiz."

"Eau Rouge, sürüş yükseklikleri ve zorluklara rağmen bize sadece 60 dakika veriyorlar ve muhtemelen ıslak bir seans olacak. Yani Pazar günkü yarış kuru olursa aracı nasıl ayarlayacağımızı bile bilemeyeceğiz. Dürüst olmak gerekirse, sprint yapmak için çok zor bir pist seçtiler."

"Bu durum iyi bir yarışa sebep olabilir ama kurulum ve hazırlık açısından çok zor."

İspanyol pilota bu sezonki ilerlemelerinden memnun olup olmadığı sorulduğunda Sainz, şu yanıtı verdi: "Ne yazık ki araç bizi pist koşullarına, pist özelliklerine, sıcaklıklara, rüzgarlara vs. karşı çok hassas kılan özelliklere sahip. Bu nedenle, sezon boyunca geliştirmelerle ne kadar ilerleme kaydettiğimiz önemli değil çünkü yine hassas olacağız."

"Dürüst olmak gerekirse, epey ilerleme kaydettiğimizi hissediyorum. Sadece McLaren ve Mercedes gibi çok büyük ilerleme kaydeden bir ya da birkaç takım var ve bu da istediğimiz kadar ilerleme kaydedememiş gibi görünmemize neden oluyor."

"Ancak Kanada ve Avusturya'ya bakarsanız, en çok gelişen bizmişiz gibi görünüyordu. Şimdi iki yavaş hafta sonu geçirdik ve yeterince gelişmiyormuşuz gibi görünüyor. Şimdi daha elverişli bir pistte iki güçlü hafta sonumuz daha var, daha çok gelişiyormuşuz gibi görünecek. Bence döngüsel olarak ilerliyor ve ne kadar iyi yaptığımızı değerlendirmek için sezon ortalamasına bakmamız gerekecek."

"Sanırım en başında Red Bull'un bizden çok büyük bir adım önde olduğunu ve onlara meydan okumanın zor olacağını fark etmemiz sinir bozucuydu."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Hepimiz aracın daha rekabetçi olmasını bekliyorduk. Ayrıca şu anda grid birbirine çok yaklaştı; bazı hafta sonları üçüncülük için savaşırken bazı hafta sonları sekizinci bitiriyorsunuz, bu da performans değişiminde sadece 0.1 saniye önde veya 0.1 saniye geride olduğunuz anlamına gelebilir ki bu çok fazla değil."

"Bunu kabullenmemiz gerekiyor çünkü içinde bulunduğumuz mücadele bu. Bir hafta sonu beşincilik için mücadele etmemiz gerekiyorsa ve yapabileceğimiz maksimum şey buysa, bu yıl elimizdekilerle maksimum şeyi yaptığımız gerçeğini kutlamalıyız."

"Sezonun ikinci yarısında aracın potansiyelini ve takımın performansını en üst düzeye çıkarmaya daha fazla odaklanmalıyız. Puanlarımızı en üst düzeye çıkardığımızdan emin olmak istiyoruz ve burada bir galibiyet veya podyum beklemeyi bırakıp sadece prensiplere odaklanmak ve tutarlı olmak istiyoruz."