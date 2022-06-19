Sainz: "Galibiyet savaşı için Alonso'yu geçmek önemli olacak"

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Ferrari pilotu Carlos Sainz, Charles Leclerc'in grid cezası nedeniyle yarışta galibiyet mücadelesi veren tek Ferrari pilotu olacak gibi görünüyor.

Fakat İspanyol pilot, sıralama turlarında Max Verstappen'in yanı sıra Fernando Alonso'nun gerisinde kaldı.

Sözlerine sıralama turlarını değerlendirerek başlayan Sainz, şöyle dedi: "Bence aracımız bugün oldukça hızlıydı. Zorlu şartlarda iyi dereceler aldık. Son sektörde daha fazlasını elde etmek için risk almak gerekiyordu ve bunu biraz abarttım."

"Maalesef bu durum bana ilk çizgiden başlama fırsatına mâl oldu ama çok hayal kırıklığı yaşamıyorum çünkü son ana kadar savaştım ve üçüncülük bu pist için iyi bir başlangıç pozisyonu."

"Tüm hafta sonu boyunca iyi bir tempodaydık ve yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım. Önümüzde ilginç bir yarış var ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

Carlos Sainz, Ferrari, Fernando Alonso, Alpine F1 Team, on the grid after Qualifying Fotoğraf: Patrick Vinet / Sutton images

Sainz yarışın startının ve Fernando Alonso'yu bir an önce geride bırakmasının önemli olacağını söyledi.

"Bence yarışta çoğu şey başlangıca bağlı olacak. Eğer iyi bir başlangıç yapıp Max'in arkasından düzlüğe çıkabilirsek, o zaman kendisine biraz baskı uygulayabiliriz. Fakat ilk 5-10 turda zaman kaybedersek, mesela Fernando iyi bir başlangıç yaparsa, o zaman fark oldukça büyük olabilir ve yarışın geri kalanı için geride kalabiliriz."

"Hedefim dediğim gibi mümkün olan en iyi başlangıcı yapmak. Temiz ve iyi şekilde başlayıp, sonrasında iyi bir yarış çıkarmak istiyorum. Max ile savaşacak hızımız olacak mı bilmiyorum fakat cuma günü gördüklerimize bakarsak yakın olmalı."

"Lastik yönetimi de önemli faktörlerden birisi olacak çünkü bu konuda hep çok güçlüler. Fakat bence mücadelede olabiliriz."

Yarışta Max'i yenmelerini sağlayacak stratejinin ne olabileceği sorusuna Sainz, "Eğer başlangıçta Max'i geçebilirsek, bu durumu kesinlikle kolaylaştıracak. Genel anlamda ilk tur ve civarında durumun nasıl olduğuna, güvenlik aracı olup olmayacağına, stratejiye ve lastik aşınmasına bağlı olacak."

"Burada ilk viraja kadar çok kısa bir mesafe var. Yani -startta- bir şeyler yapmak kolay olmayacak ama her zaman olduğu gibi pazar günleri pek çok şey olabilir." cevabını verdi.