Sainz: "Galibiyet savaşı için Alonso'yu geçmek önemli olacak"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Charles Leclerc'in grid cezası nedeniyle yarışta galibiyet mücadelesi veren tek Ferrari pilotu olacak gibi görünüyor.

Fakat İspanyol pilot, sıralama turlarında Max Verstappen'in yanı sıra Fernando Alonso'nun gerisinde kaldı.

Sözlerine sıralama turlarını değerlendirerek başlayan Sainz, şöyle dedi: "Bence aracımız bugün oldukça hızlıydı. Zorlu şartlarda iyi dereceler aldık. Son sektörde daha fazlasını elde etmek için risk almak gerekiyordu ve bunu biraz abarttım."

"Maalesef bu durum bana ilk çizgiden başlama fırsatına mâl oldu ama çok hayal kırıklığı yaşamıyorum çünkü son ana kadar savaştım ve üçüncülük bu pist için iyi bir başlangıç pozisyonu."

"Tüm hafta sonu boyunca iyi bir tempodaydık ve yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım. Önümüzde ilginç bir yarış var ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

Carlos Sainz, Ferrari, Fernando Alonso, Alpine F1 Team, on the grid after Qualifying

Fotoğraf: Patrick Vinet / Sutton images