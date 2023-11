Sainz: "Galibiyet mücadelesi veremediğim için üzgünüm"

Sainz Cuma günkü ilk antrenman seansında pistteki rögar kapağının araca hasar vermesinin ardından güç ünitesi parça değişimi sebebiyle 10 sıra grid cezası almıştı.

Kendisi yarışa 12. sıradan başlarken takım arkadaşı Leclerc, pole pozisyonunda yer alıyordu.

İlk turda Sainz, Lewis Hamilton'ın arka lastiğine temas ederek spin attı ve bunun ardından son sıralara geriledi.

Ferrari pilotu, startın oldukça zorlu geçtiğini dile getirdi: "İlk turdan sonra neredeyse sonuncuyken, yarışı altıncı bitirmek kesinlikle iyi bir geri dönüştü."

"Start, pistin iç kısmının yağ nedeniyle çok kirli olmasıyla son derece zordu ve muhtemelen bu bize ilk virajdaki kazalara mal oldu."

Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, ahead of George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, the rest of the field at the start