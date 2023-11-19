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Sainz: "Galibiyet mücadelesi veremediğim için üzgünüm"

Carlos Sainz, takım arkadaşı Charles Leclerc ve Red Bull pilotları ile öndeki mücadeleye dahil olamadığı için hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, during the drivers' parade

Sainz Cuma günkü ilk antrenman seansında pistteki rögar kapağının araca hasar vermesinin ardından güç ünitesi parça değişimi sebebiyle 10 sıra grid cezası almıştı. 

Kendisi yarışa 12. sıradan başlarken takım arkadaşı Leclerc, pole pozisyonunda yer alıyordu. 

İlk turda Sainz, Lewis Hamilton'ın arka lastiğine temas ederek spin attı ve bunun ardından son sıralara geriledi. 

Ferrari pilotu, startın oldukça zorlu geçtiğini dile getirdi: "İlk turdan sonra neredeyse sonuncuyken, yarışı altıncı bitirmek kesinlikle iyi bir geri dönüştü."

"Start, pistin iç kısmının yağ nedeniyle çok kirli olmasıyla son derece zordu ve muhtemelen bu bize ilk virajdaki kazalara mal oldu."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, ahead of George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, ahead of George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, the rest of the field at the start

"[Startta] sadece frene dokundum ve lastikler kilitlendi. O kadar geç fren bile yapmadım, sıralamadaki bir tura göre yaklaşık 100 km/s daha yavaştım."

"Bunda muhtemelen soğuk lastikler de rol oynadı, kesinlikle şok edici bir ilk turdu ve hepimiz bununla mücadele ettik."

"Geri dönmek için elimden gelen her şeyi yaptım ama trafikteki lastik bozulması nedeniyle hiç kolay olmadı. Yine de günün sonunda toparlanmayı başardık."

"Açıkçası orada galibiyet mücadelesi veremediğimiz için üzgünüz çünkü bu hafta sonu araç en azından podyuma çıkabilecek gibi görünüyordu ve bizim için eğlenceli bir yarış olabilirdi. İki Red Bull ve Charles ile ön taraftaki mücadelede olmayı dilerdim."

"Yine de Takımlar Şampiyonası için iyi bir gündü."

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