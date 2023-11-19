Sainz: "Galibiyet mücadelesi veremediğim için üzgünüm"
Carlos Sainz, takım arkadaşı Charles Leclerc ve Red Bull pilotları ile öndeki mücadeleye dahil olamadığı için hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.
Sainz Cuma günkü ilk antrenman seansında pistteki rögar kapağının araca hasar vermesinin ardından güç ünitesi parça değişimi sebebiyle 10 sıra grid cezası almıştı.
Kendisi yarışa 12. sıradan başlarken takım arkadaşı Leclerc, pole pozisyonunda yer alıyordu.
İlk turda Sainz, Lewis Hamilton'ın arka lastiğine temas ederek spin attı ve bunun ardından son sıralara geriledi.
Ferrari pilotu, startın oldukça zorlu geçtiğini dile getirdi: "İlk turdan sonra neredeyse sonuncuyken, yarışı altıncı bitirmek kesinlikle iyi bir geri dönüştü."
"Start, pistin iç kısmının yağ nedeniyle çok kirli olmasıyla son derece zordu ve muhtemelen bu bize ilk virajdaki kazalara mal oldu."
Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, ahead of George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, the rest of the field at the start
"[Startta] sadece frene dokundum ve lastikler kilitlendi. O kadar geç fren bile yapmadım, sıralamadaki bir tura göre yaklaşık 100 km/s daha yavaştım."
"Bunda muhtemelen soğuk lastikler de rol oynadı, kesinlikle şok edici bir ilk turdu ve hepimiz bununla mücadele ettik."
"Geri dönmek için elimden gelen her şeyi yaptım ama trafikteki lastik bozulması nedeniyle hiç kolay olmadı. Yine de günün sonunda toparlanmayı başardık."
"Açıkçası orada galibiyet mücadelesi veremediğimiz için üzgünüz çünkü bu hafta sonu araç en azından podyuma çıkabilecek gibi görünüyordu ve bizim için eğlenceli bir yarış olabilirdi. İki Red Bull ve Charles ile ön taraftaki mücadelede olmayı dilerdim."
"Yine de Takımlar Şampiyonası için iyi bir gündü."
Stella: "Sainz'ın kazası, her şeyin 'kesinlikle hatasız' olması gerektiğini gösterdi"
Stella: "Sainz'ın kazası, her şeyin 'kesinlikle hatasız' olması gerektiğini gösterdi" Stella: "Sainz'ın kazası, her şeyin 'kesinlikle hatasız' olması gerektiğini gösterdi"
Sainz, F1'in başarısızlıklarının bedelini ödediğini düşünüyor
Sainz, F1'in başarısızlıklarının bedelini ödediğini düşünüyor Sainz, F1'in başarısızlıklarının bedelini ödediğini düşünüyor
Vasseur: "Kazanın ardından verilen cezayla, büyük bedel ödedik"
Vasseur: "Kazanın ardından verilen cezayla, büyük bedel ödedik" Vasseur: "Kazanın ardından verilen cezayla, büyük bedel ödedik"
Vasseur: "Leclerc, galibiyeti güvenlik aracı zamanlaması nedeniyle kaybetti"
Vasseur: "Leclerc, galibiyeti güvenlik aracı zamanlaması nedeniyle kaybetti" Vasseur: "Leclerc, galibiyeti güvenlik aracı zamanlaması nedeniyle kaybetti"
F1 takımları güç ünitesi cezaları için zorlayıcı sebepleri nasıl engelledi?
F1 takımları güç ünitesi cezaları için zorlayıcı sebepleri nasıl engelledi? F1 takımları güç ünitesi cezaları için zorlayıcı sebepleri nasıl engelledi?
Leclerc: "Las Vegas GP'de Verstappen'e liderliği geri vermesi söylenmeliydi"
Leclerc: "Las Vegas GP'de Verstappen'e liderliği geri vermesi söylenmeliydi" Leclerc: "Las Vegas GP'de Verstappen'e liderliği geri vermesi söylenmeliydi"
Son Haberler
Piastri: "Las Vegas GP'de otomobilin hızı bizim için sürprizdi"
Piastri: "Las Vegas GP'de otomobilin hızı bizim için sürprizdi" Piastri: "Las Vegas GP'de otomobilin hızı bizim için sürprizdi"
Pilotlar, sezon finalinin Las Vegas’a kaydırılmasını destekliyor
Pilotlar, sezon finalinin Las Vegas’a kaydırılmasını destekliyor Pilotlar, sezon finalinin Las Vegas’a kaydırılmasını destekliyor
Ocon, takımın ‘pozisyonunu koru’ talimatına neden uymadığını açıkladı
Ocon, takımın ‘pozisyonunu koru’ talimatına neden uymadığını açıkladı Ocon, takımın ‘pozisyonunu koru’ talimatına neden uymadığını açıkladı
Kravitz, Verstappen’in Las Vegas’ta aldığı cezaya katılmıyor
Kravitz, Verstappen’in Las Vegas’ta aldığı cezaya katılmıyor Kravitz, Verstappen’in Las Vegas’ta aldığı cezaya katılmıyor
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar