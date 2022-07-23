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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Sainz: "Fransa'da yükselmek, beklenenden daha zor olacak"

Carlos Sainz, Pazar günkü Formula 1 Fransa Grand Prix'sinde ilerleme kaydetmesinin beklediklerinden daha zor olabileceğini söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Sainz: "Fransa'da yükselmek, beklenenden daha zor olacak"
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Sainz'ın şu anda cuma günü yeni bir kontrol elektroniğine geçmesinden ötürü 10 sıralık bir grid cezası var ve cumartesi günkü üçüncü antrenmandan önce yeni bir güç ünitesine geçip, gridin en gerisine düşmesi bekleniyor.

Ferrari bu cezayı Fransa'da almayı seçti çünkü Macaristan'daki bir sonraki yarışta geçiş yapmak zor olacak. Yine de Sainz, cuma gününün ardından Paul Ricard'da da geçişin zor olabileceğini dile getirdi.

İspanyol sürücü, düzlüklerde hız bulmasının kendilerine yardımcı olacağını ve ayarlarda buna odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Sainz, "Diğer araçlara karşı birkaç geçiş denemesi yapmaya çalıştım çünkü yarışta çok fazla geçiş yapmam gerektiğini biliyorum."

“Bunu yapmanın beklenenden biraz daha zor olduğunu söylemeliyim çünkü arka düzlükte, arkadan esen rüzgar var ve bundan ötürü hem hava koridoru hem de DRS'nin etkisi biraz azalıyor gibi görünüyor."

“Fakat başka seçeneğim yok, geçiş yapmanın yollarını bulmam gerekiyor ve bunun için en iyi çözüm Pazar günü, şu ana kıyasla biraz daha hızlı olmak olacak."

"Geçiş yapabilecek hıza sahip olup olmadığımızı, herkes motor modlarını tamamen açtığı zaman göreceğiz. Umarım yapabiliriz çünkü bir sürü sıra kazanmam gerekiyor."

Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Photo by: Ferrari

Cumartesi günü yeni bir güç ünitesine geçerek en geriye düşeceğini doğrulayıp doğrulayamayacağı sorusuna Sainz, "Göreceğiz... Şimdi 10 sıra cezam var, sonrasında ne olacağını görmek için beklemek gerekiyor." dedi.

Fakat aracın cuma günkü genel temposu, Sainz'ı epey cesaretlendirmiş durumda.

"Kesinlikle pozitif bir Cuma günüydü, sonunda düşük yakıtla çok fazla sıralama simülasyonu yapmadım ancak attığım her tur rekabetçiydi."

“Bu yüzden attığımız adımların ve takip ettiğimiz yönün doğru olduğunu düşünüyorum. Şahsen yarış temposuna daha fazla odaklanıyorum çünkü cezanın miktarı göz önüne alındığında pole pozisyonu için verilen bu mücadelede olmayacağım. Yarış temposunu geliştirmek adına yapılacak işler var ama tek tur performansı bizi cesaretlendiriyor."

"Yapılacak işler var. Max [Verstappen] orta lastikte çok hızlıydı, başlangıçta hızlıydım ve sonunda vakit kaybettim, bu yüzden sıralama temposunda sahip olduğum tüm bu hızı yarış temposuna taşıdığımızdan emin olmak istiyorum."

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