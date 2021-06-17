Sainz: "Fransa'da orta grupta yarışmaya geri döneceğiz"

2021 takımlar şampiyonasında üçüncülük için Ferrari ile McLaren arasında kıyasıya bir mücadele bulunuyor. İlk 5 yarış boyunca üstünlük McLaren’dayken, Monako ve Bakü’de üst üste iki güçlü hafta sonu geçiren Ferrari şu anda 2 puan farkla öne geçti.

Fakat Ferrari pilotu Sainz, Azerbaycan Grand Prix’sinin takım açısından genel anlamda oldukça olumlu geçtiğini düşünse de kendi için en sinir bozucu yarışlardan biri olduğunu söyledi.

Sainz, “Evet, şahsen benim için muhtemelen sezonun en sinir bozucu hafta sonu olduğunu düşünüyorum çünkü hem cumartesi hem de pazar günü araç çok rekabetçiydi ancak en iyi sonucu alamadım, bu yüzden Bakü'den kendime çok kızgın bir şekilde ayrıldım.”

“Takımın açısından ise daha düşük yere basma kuvveti gerektiren ve çok uzun bir düzlük barındıran bir pist olmasına rağmen rekabetçi olmayı başardığımızı ve liderlerle pole pozisyonu için mücadele edebildiğimizi görmek oldukça olumluydu.”

“Diğer yandan yarışta, hafta sonundan önce olmayı beklediğimiz yere geri döndüğümüzü düşünüyorum. Bu yüzden sıralamalar gerçek resmi yansıtmıyordu. “

“Aslında, yarış beklentilerimizi biraz daha gerçekçi bir hale getirmemizi, hala olmak istediğimiz yerde olmadığımızı ve liderler kadar rekabetçi olmaya çalışırken birkaç problemle karşılaştığımızı fark ettirdi." dedi

Ayrıca Sainz, bu hafta sonu ön sıralarda yarışmaktansa orta grupta mücadele edeceklerine inanıyor.

İspanyol pilot, “Burada, diğer pilotların sıralama turlarında lastikleri ısıtmakta o kadar sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Bu, bizim Bakü'deki güçlü yanlarımızdan birisiydi, orada yumuşak lastikle bir tur atmak kesinlikle bizim güçlü yanımızdı ve muhtemelen diğerlerinin zayıf yanıydı.”

“Bu yüzden burada, hem kısa hem de uzun vadede Bakü'den daha yüksek bir rekabet seviyesi olmasını bekliyorum ve McLaren, Alpine, AlphaTauri ve bizim orta grupta mücadele edeceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Carlos Sainz, Ferrari SF21 1 / 1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images