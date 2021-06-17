Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"
Formula 1 / Fransa GP Haberler

Sainz: "Fransa'da orta grupta yarışmaya geri döneceğiz"

Ekleyen:

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Fransa Grand Prix’sinde rekabet seviyesinin artacağını ve Ferrari’nin orta grup takımlarıyla yarışmaya geri döneceğini söyledi.

Sainz: "Fransa'da orta grupta yarışmaya geri döneceğiz"

2021 takımlar şampiyonasında üçüncülük için Ferrari ile McLaren arasında kıyasıya bir mücadele bulunuyor. İlk 5 yarış boyunca üstünlük McLaren’dayken, Monako ve Bakü’de üst üste iki güçlü hafta sonu geçiren Ferrari şu anda 2 puan farkla öne geçti.

Fakat Ferrari pilotu Sainz, Azerbaycan Grand Prix’sinin takım açısından genel anlamda oldukça olumlu geçtiğini düşünse de kendi için en sinir bozucu yarışlardan biri olduğunu söyledi.

 

Sainz, “Evet, şahsen benim için muhtemelen sezonun en sinir bozucu hafta sonu olduğunu düşünüyorum çünkü hem cumartesi hem de pazar günü araç çok rekabetçiydi ancak en iyi sonucu alamadım, bu yüzden Bakü'den kendime çok kızgın bir şekilde ayrıldım.”

“Takımın açısından ise daha düşük yere basma kuvveti gerektiren ve çok uzun bir düzlük barındıran bir pist olmasına rağmen rekabetçi olmayı başardığımızı ve liderlerle pole pozisyonu için mücadele edebildiğimizi görmek oldukça olumluydu.”

“Diğer yandan yarışta, hafta sonundan önce olmayı beklediğimiz yere geri döndüğümüzü düşünüyorum. Bu yüzden sıralamalar gerçek resmi yansıtmıyordu. “

“Aslında, yarış beklentilerimizi biraz daha gerçekçi bir hale getirmemizi, hala olmak istediğimiz yerde olmadığımızı ve liderler kadar rekabetçi olmaya çalışırken birkaç problemle karşılaştığımızı fark ettirdi." dedi

Ayrıca Sainz, bu hafta sonu ön sıralarda yarışmaktansa orta grupta mücadele edeceklerine inanıyor.

İspanyol pilot, “Burada, diğer pilotların sıralama turlarında lastikleri ısıtmakta o kadar sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Bu, bizim Bakü'deki güçlü yanlarımızdan birisiydi, orada yumuşak lastikle bir tur atmak kesinlikle bizim güçlü yanımızdı ve muhtemelen diğerlerinin zayıf yanıydı.”

“Bu yüzden burada, hem kısa hem de uzun vadede Bakü'den daha yüksek bir rekabet seviyesi olmasını bekliyorum ve McLaren, Alpine, AlphaTauri ve bizim orta grupta mücadele edeceğimizi düşünüyorum.”  ifadelerini kullandı.

Carlos Sainz, Ferrari SF21

Carlos Sainz, Ferrari SF21
1/1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"

Önceki haber

Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Pirelli: "Red Bull ve Aston Martin, düşük basınçla yarışıyordu"

42 dk
2
Formula 1

Bottas, Fransa'da farklı şasiyle yarışacağını doğruladı

3s
3
Formula 1

Vettel: "Red Bull, benim için bir seçenek değildi"

2s
4
Formula 1

Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"

33 dk
5
Formula 1

Ferrari, Paul Ricard'da "zorlanmayı" bekliyor

11s
Son Haberler
Sainz: "Fransa'da orta grupta yarışmaya geri döneceğiz"
F1

Sainz: "Fransa'da orta grupta yarışmaya geri döneceğiz"

3dk
Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"
F1

Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"

33dk
Pirelli: "Red Bull ve Aston Martin, düşük basınçla yarışıyordu"
F1

Pirelli: "Red Bull ve Aston Martin, düşük basınçla yarışıyordu"

42dk
Russell: ''Gelecek sezon için hiçbir şey belli olmadı''
F1

Russell: ''Gelecek sezon için hiçbir şey belli olmadı''

1s
Stroll: "Pirelli'nin basınç talimatına uyduk"
F1

Stroll: "Pirelli'nin basınç talimatına uyduk"

1s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Vettel: "Red Bull, benim için bir seçenek değildi" Fransa GP
Formula 1

Vettel: "Red Bull, benim için bir seçenek değildi"

Mercedes, "sihirli düğmeye" yanlışlıkla dokunmayı engellemek için bir çözüm buldu Fransa GP
Formula 1

Mercedes, "sihirli düğmeye" yanlışlıkla dokunmayı engellemek için bir çözüm buldu

Norris: "Ferrari, virajlarda bizden daha iyi" Fransa GP
Formula 1

Norris: "Ferrari, virajlarda bizden daha iyi"

Çok Okunanlar Bugün

Pirelli: "Red Bull ve Aston Martin, düşük basınçla yarışıyordu"
Formula 1 Formula 1

Pirelli: "Red Bull ve Aston Martin, düşük basınçla yarışıyordu"

Bottas, Fransa'da farklı şasiyle yarışacağını doğruladı
Formula 1 Formula 1

Bottas, Fransa'da farklı şasiyle yarışacağını doğruladı

Vettel: "Red Bull, benim için bir seçenek değildi"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Red Bull, benim için bir seçenek değildi"

Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"
Formula 1 Formula 1

Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"

Ferrari, Paul Ricard'da "zorlanmayı" bekliyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Paul Ricard'da "zorlanmayı" bekliyor

18-20 Haziran Yarış Programı
GENEL GENEL

18-20 Haziran Yarış Programı

Mercedes, "sihirli düğmeye" yanlışlıkla dokunmayı engellemek için bir çözüm buldu
Formula 1 Formula 1

Mercedes, "sihirli düğmeye" yanlışlıkla dokunmayı engellemek için bir çözüm buldu

Russell: “Williams ailesi yönetimdeyken, performans ikinci plandaydı”
Formula 1 Formula 1

Russell: “Williams ailesi yönetimdeyken, performans ikinci plandaydı”

Son Haberler

Sainz: "Fransa'da orta grupta yarışmaya geri döneceğiz"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Fransa'da orta grupta yarışmaya geri döneceğiz"

Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"
Formula 1 Formula 1

Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"

Pirelli: "Red Bull ve Aston Martin, düşük basınçla yarışıyordu"
Formula 1 Formula 1

Pirelli: "Red Bull ve Aston Martin, düşük basınçla yarışıyordu"

Russell: ''Gelecek sezon için hiçbir şey belli olmadı''
Formula 1 Formula 1

Russell: ''Gelecek sezon için hiçbir şey belli olmadı''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.