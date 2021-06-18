Sainz: "Fransa'da gerçeğe geri döndük"

İlk antrenman seansında büyük bir spin atarak lastiklerine hasar veren Carlos Sainz, seansı ancak 16. sırada tamamlamıştı ve ikinci seansta daha iyi bir tempo yakalamasına rağmen sekizinci sırada yer aldı.

Sabahki en iyi turu 1:35.342 olurken, öğleden sonra 1:33.698'lik bir zaman turu yakaladı. Ferrari, daha önce yaptıkları açıklamalarda Paul Ricard'ın Bakü ve Monako gibi olmayacağı konusunda netti.

Sainz, zorlu günün ardından bekledikleri üzere daha fazla zorlandıklarını dile getirdi.

İspanyol pilot, "Bugün oldukça zor geçti. Bu pistin önceki yarışlara kıyasla bizim için zor olacağını biliyorduk ve aşağı yukarı beklediğimiz gibi gitti. Ancak, çok geride değiliz ve dengeden memnunuz."

"Araçtan iyi hissettiriyordu fakat dediğim gibi Monako ya da Bakü'deki kadar güçlü olamayacağımızı biliyorduk."

"Burada gerçeğe döndük fakat denge konusunda mutluyuz. Mükemmel olmaktan çok da uzakta değil."

"Bence bugün en zor şey, olabilecek en kötü yönlerden esen şiddetli rüzgarlardı. Düzlüklerde rüzgar önden esiyordu ve virajlarda da arkadan estiği anlar vardı. Bu, durumu zorlaştırdı."

"Bugün orta lastikleri denedik fakat bizim için işe yaramadı. Sert ve yumuşak lastiklerde çok daha rahat hissettik. Orta lastiklerse anlamadığımız ve muhtemelen hiçbir zaman anlayamayacağımız şekilde bizim için en iyi lastikler değildi."

"Yarın, araçtan en iyisini çıkarmaya çalışmak için gece boyunca çalışmaya devam edeceğiz." dedi.