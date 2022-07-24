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Sainz, Fransa GP'de podyum mücadelesini kaybetseler de Ferrari'nin stratejisine güveniyor

Carlos Sainz, podyum mücadelesini kaybettiği için hayal kırıklığı yaşamasına rağmen, Ferrari'nin Fransa Grand Prix'sinde geç pite girme stratejisine güvenmek zorunda olduğunu söyledi.

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Sainz, Fransa GP'de podyum mücadelesini kaybetseler de Ferrari'nin stratejisine güveniyor
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Sainz, Paul Ricard pistindeki yarış öncesi motor değiştirdiği için grid cezası aldı ve yarışa 19. sıradan başladı. İspanyol, takım arkadaşı Charles Leclerc'in lider götürdüğü yarışta kaza yapmasının ardından Red Bull pilotu Sergio Perez ile üçüncülük mücadelesine girdi.

Öndekilere kıyasla farklı bir strateji izleyerek sert lastikten başlayıp orta hamura geçen Sainz'dan, Perez'i geçtiği sırada pite gelmesi istendi.

Sainz'a bunlara rağmen 42. turda pite gelmesi söylendi ve Ferrari pilotu, cezasını uygulamasının ardından dokuzuncu sıraya geriledi. Sainz daha sonra beşinci sıraya yükseldi.

İspanyol, podyum pozisyonuna çıktıktan sonra stratejinin zamanlamasının hayal kırıklığı yarattığını belirtti ancak takımın, tüm resmi gördüğünü ve orta hamur lastiklerinin ömrü konusunda endişeli olduklarını söyledi.

"Elbette sondan başladıktan sonra üçüncü sıradayken yapmak istediğiniz en son şey pite gelmek ve orada saniyeler kaybetmek olur. Belki de bu yüzden daha fazla risk almak istedim ama günün sonunda takım, lastiklerle güvenli yolu seçti ve bunu tamamen anlıyorum." dedi.

"Yarışta birkaç engel vardı, bazı harika mücadeleler oldu ve çok eğlendim. Aracı kirli havada hissetme ve bundan öğrenme şansım oldu. Yani olumlu taraflarını alacağım." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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