Sainz, Fransa GP'de podyum mücadelesini kaybetseler de Ferrari'nin stratejisine güveniyor

Sainz, Paul Ricard pistindeki yarış öncesi motor değiştirdiği için grid cezası aldı ve yarışa 19. sıradan başladı. İspanyol, takım arkadaşı Charles Leclerc'in lider götürdüğü yarışta kaza yapmasının ardından Red Bull pilotu Sergio Perez ile üçüncülük mücadelesine girdi.

Öndekilere kıyasla farklı bir strateji izleyerek sert lastikten başlayıp orta hamura geçen Sainz'dan, Perez'i geçtiği sırada pite gelmesi istendi.

Sainz, önceki pit stopunda neredeyse Nicholas Latifi ile çarpışacaktı ve güvenli olmayan bir şekilde çıktığı için beş saniyelik bir ceza almıştı. İspanyol, pite geldiğinde yaklaşık 32 saniye kaybedecekti.

Sainz'a bunlara rağmen 42. turda pite gelmesi söylendi ve Ferrari pilotu, cezasını uygulamasının ardından dokuzuncu sıraya geriledi. Sainz daha sonra beşinci sıraya yükseldi.

İspanyol, podyum pozisyonuna çıktıktan sonra stratejinin zamanlamasının hayal kırıklığı yarattığını belirtti ancak takımın, tüm resmi gördüğünü ve orta hamur lastiklerinin ömrü konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Sainz, "Checo'yu geçmek son derece zordu çünkü bu hafta sonu Red Bull'un maksimum hızı çılgıncaydı. Ben de bunu yapmak için farklı bir yer bulmak zorunda kaldım ve gerçekten başardım."

"Bu yüzden sona gitmeyi denememek biraz hayal kırıklığı oldu ama sanırım lastikler çok sınırdaydı." dedi.

Sainz, "Sona gidemeyeceğime güçlü bir şekilde inandıkları verileri göstereceklerine eminim. Sayılara güvenmek zorundayız çünkü stratejimiz buna bağlı. Bunu en iyi niyetle yaptıklarına eminim."

"Elbette sondan başladıktan sonra üçüncü sıradayken yapmak istediğiniz en son şey pite gelmek ve orada saniyeler kaybetmek olur. Belki de bu yüzden daha fazla risk almak istedim ama günün sonunda takım, lastiklerle güvenli yolu seçti ve bunu tamamen anlıyorum." dedi.

Sainz, Fransa GP hafta sonunda olumlu şeyler de olduğunu belirtti.

İspanyol, "Yavaş bir pit stop, zorlu bir ilk stint ile podyum pozisyonlarına geldiğim ve başlangıçta çok fazla pozisyon kazanamayıp, sonrasında beş saniyelik bir ceza ile yinede beşinci olduğum, en hızlı turu attığım ve podyum mücadelesi verdiğim için şikayet edemem.”

"Yarışta birkaç engel vardı, bazı harika mücadeleler oldu ve çok eğlendim. Aracı kirli havada hissetme ve bundan öğrenme şansım oldu. Yani olumlu taraflarını alacağım." dedi.