Sainz, Fransa GP'de grid cezası alabilir

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Carlos Sainz, Pazar günü gerçekleştirilen Avusturya GP'de ikincilik için Max Verstappen'i zorlarken bir anda güç ünitesi problemi yaşadı ve aracının arkası alev aldı.

Bu, Sainz'ın bu yıl yarış dışı kaldığı dördüncü yarıştı ve sorun, bu yılki üçüncü güç ünitesinde ortaya çıktı. Ferrari grid cezası almamak için eski parçalara geçiş yapabilir ancak Marca gazetesine göre bu parçalar zaten sınırda.

Bu yüzden de Paul Ricard yarışında güç ünitesi değiştirmekten başka çareleri bulunmuyor.

Haberde, "Tüm üniteler kilometre anlamında ömrünün sonuna geldi. Bu yüzden yenisine ihtiyaç var." ifadeleri kullanıldı.

Sainz'ın takım arkadaşı Charles Leclerc, Kanada GP için motor cezası almış olsa da Ferrari, İspanyol pilotun yaz arasına kadar yeni bir güç ünitesine ihtiyaç duymamasını umuyordu. Ancak şimdi işler değişti.

Haberde, "Sainz güç ünitesini değiştirecek ve Fransa yarışına arkadan başlayacak. Dördüncü üniteye geçecek ve Spa ya da Monza için planlanan güncellenmiş versiyonu almadan ceza almış olacak." denildi.

Bu, Sainz'ın eski versiyonla devam edeceği anlamına geliyor ve sezonunun ilerleyen kısmında yeni versiyonu kullanmak için de yine grid cezası alması gerekecek.

Ayrıca mevcut versiyon, dayanıklılık sorunlarına elverişli olduğu için de dezavantajlı duruma düşecek.