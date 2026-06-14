Sainz: "Formula 1’deki en güçlü yıllarımdan birini geçiriyorum"

İspanya Grand Prix'sinde rakiplerinin yarış dışı kalmasına rağmen puan barajının dışında kalan Carlos Sainz, orta ve yüksek hızlı virajlarda liderlerin çok gerisinde kaldıklarını itiraf etti.

Kendi adına çok istikrarlı bir performans sergilediğini belirten deneyimli pilot, aracın gerçek seviyesini Barselona'nın net bir şekilde gözler önüne serdiğini vurguladı: "Bütün yarış boyunca bizden daha hızlı olan araçlarla mücadele ettik.”

“Zaman zaman sinir bozucu olsa da hafta sonu elimdeki araçla yaptığım sağlam starttan ve çıkardığım yarıştan dolayı gurur duyuyorum.”

Carlos Sainz, Williams Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Ancak ne yazık ki bu yıl iyi bir yarış çıkarmak puan anlamına gelmiyor; hâlâ orta sıra takımlarının arkasındayız. Bu tarz pistlerde araç neyi hak ediyorsa orada bitiriyorsunuz.”

“Bu tür pistlerde çok zorlanıyoruz ve bu durum bize gidecek daha çok yolumuz olduğunu gösteriyor. Özellikle orta ve yüksek hızlı virajlarda ne kadar geride olduğumuzu görmek biraz sarsıcı oldu.”

“Bu durum kısmen ağırlıktan ama daha da önemlisi araçtaki yere basma kuvveti eksikliğinden kaynaklanıyor. Olmamız gereken, hedeflediğimiz veya istediğimiz yerden çok uzaktayız. Bu yüzden fabrikaya geri dönme ve araca daha fazla parça getirme zamanı geldi.”

“Barselona, bir aracın performansını ölçmek için çok iyi bir pisttir. Bu hafta sonu liderlerden 1.6 ila 1.9 saniye, en yakın orta sıra aracındansa 0.6 - 0.7 saniye yavaştık."

"Kendi adıma Formula 1'deki en güçlü yıllarımdan birini geçiriyorum. Mühendis ekibimle, sezona yaklaşımımızla ve büyük şeyler için mücadele edemesek bile motivasyonumuzu yüksek tutma şeklimizle çok mutluyum.”

Carlos Sainz, Williams Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Ne yazık ki F1 çok acımasız bir spor; çünkü puanlar, ilk beş veya podyum için mücadele etmiyorsanız, insanlar sizi görmüyor ya da küçümsüyor.”

“Benim için şu ana kadar iyi bir yıl oluyor ama ilk 10'da değilseniz çok fazla parlama şansınız yok."