Sainz: "Fırsatım varsa kazanmaya çalışacağım"

Haberi dinle

Carlos Sainz, cuma günkü ikinci antrenmanda yaptığı kazayla, son haftalardaki sorunlu gidişatına devam etmişti.

Fakat İspanyol pilot sıralama turlarında pole pozisyonu savaşı verdi ve son bölümde hata yapmasaydı, pole pozisyonunu kazanabilirdi.

Seansın ardından konuşan Sainz, cuma günkü yaşadıklarından sonra sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi.

Sainz, "Buraya geldiğim noktayı düşünürsek, bugünkü sonuçtan memnunum. Fakat aynı zamanda yarın bu pistte neler olacağını da hiçbirimiz bilemeyiz. Sanırım çok öngörülemeyen, çok kaygan ve hata yapması çok kolay bir pist. Yani yarın her şey olabilir."

"Pole turuma gelirsek, açıkçası iyi bir turdu. Araçla ve dengeyle doğru noktayı bulabilmek için biraz limitte gidiyordum. Son viraja kadar her şey yolunda gitti, fakat son virajda biraz farklı bir çizgi denedim çünkü tüm sıralama turlarında -burada- zorlanıyordum ve Charles'a karşı 0.1 saniye ya da benzeri bir şey kaybediyordum."

"Fakat orada yaptığım şey durumu daha iyi yapmadı. Yine de farklı bir şey denemeliydim çünkü her zaman orada vakit kaybediyordum ve yaptığım şey doğru yönde gitmemi sağlamadı."

"Yine de yarın ne yapmamam gerektiğini görmüş oldum." dedi.

Sainz, son iki yarışın ikisinde de ilk turda yarış dışı kaldı ve bundan ötürü nasıl bir yaklaşıma sahip olacağı merak konusu.

Son iki yarışın aklında olup olmadığı sorusuna Sainz, "Hayır, son birkaç yarışın başlangıcının iyi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden yarışa, iyi bir başlangıç yapıp, sonrasında bunun üzerine ekleyebileceğime dair iyimserlikle başlıyor olacağım. Henüz uzun sürüş yapamadım. Yarın için aklımın bir köşesinde bu olacak."

Front row starters, pole man Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari, celebrate in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Neler yapabileceğimi görmek adına yapmamız gereken epeyce ödev var. Diğerlerinin dün yaptıkları uzun sürüşlerden elde ettiği bilgilerden bir şeyler öğrenmeye ve kendim için kullanmaya çalışacağım."

"Aynı zamanda aracın 100 kg yakıtla nasıl hissettirdiğini anlamak için de piste çıkış turlarına konsantre olacağım ve iyi bir his yakalamaya çalışacağım."

"Yine de bir yarış anlamında, nasıl yarışılması gerektiğini biliyorum ve beni endişelendiren bir durum değil." dedi.

Sainz'ın son yarışlardaki temel şikayeti araçta pek iyi hissetmemesiydi.

Kazadan sonra araçta nasıl hissettiği sorusuna Sainz, "Sanırım ilerleme kaydediyorum."

"Bugün bazı mor sektörler yaptığım gerçeği iyiye işaret. Bu da bazı virajlarda aracı anlamaya ve sürülmesi gerektiği gibi sürmeye başladığım anlamına geliyor."

"Ayrıca son zamanlarda ayarlarda istediğim yöne gitmemizi sağlayan bazı değişiklikler yaptık. Bu, şimdiye kadarki en iyi sıralama turlarım değil çünkü son virajda oldukça büyük bir hata yaptım fakat bence ilerleme kaydettik."

"Henüz olması gereken yerde değilim ve bunun için biraz daha fazla zaman gerekecek fakat sezon ilerledikçe önemli bir ilerleme kaydedeceğimi düşünüyorum ve bugün baktığımızda, dünkü kazanın etkilerini taşıyor olmama rağmen yine iyi bir ilerleme kaydettim, bazı virajlarda aracı limitlerde sürdüm ve iyi bir sıralama turları çıkardım. Bu yüzden şikayet etmeyeceğim." cevabını verdi.

Sainz, Charles Leclerc'in şampiyona lideri olmasının, pazar günü onunla yarışırken kendisi üzerinde bir etki yaratmayacağını söyledi.

"Önemli olan bizim takım arkadaşı olmamız ve kimin önde ya da geride olduğundan ziyade, takıma duble getirmek istediğimiz. Geçen yıl ya da bu yıl sahip olduğum düşüncelerin ayısı geçerli çünkü sezonun daha başındayız, beşinci yarıştayız, önümüzde 19 yarış var ama her zaman takım arkadaşına biraz daha saygılı davranıyorsunuz."

"Geçmişte tüm takım arkadaşlarıma böyle davrandım, geçen yıl olduğu gibi yarın da aynı şey devam edecek fakat kazanma arzusu hâlâ var, kazanma şansım var, eğer fırsat varsa, tabii ki takım arkadaşım olduğunu da göz önünde bulundurarak bunun için çabalayacağım."