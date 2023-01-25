Sainz, Fiorano'daki test sürüşünü başarıyla tamamladı

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Carlos Sainz, Ferrari'nin SF21 ile Fiorano'da gerçekleştirdiği testlerin ikinci gününü nispeten verimli kullandı.

İspanyol pilot sabah bölümünde pist hâlâ ıslak olduğu için ıslak zemin lastiğiyle sadece 26 tur atabildi. Fakat yağmur yağmamasından ötürü asfalt yavaş yavaş kurudu, böylece Sainz öğleden sonra kuru zemin lastiklerine geçebildi ve direksiyon tuşlarına alışmak vb. konular üzerinde çalışabildi.

Carlos Sainz sulla Ferrari SF21 durante il test di Fiorano Photo by: Ferrari

Sainz gün sonunda, bir Grand Prix'den daha uzun bir mesafeye gelen denk gelen 354 km'ye ulaştık. İspanyol sürücü, soğuk şartlara rağmen bir dizi start antrenmanı bile yaptı.

Günün ardından Sainz, soğuk havaya aldırış etmeden piste gelen ve kendisinden imza almaya çalışan taraftarları selamladı ve bekleyişlerini boşa çıkarmadı.

Üç günlük test yarın Charles Leclerc'in SF21 ile yapacağı sürüşle sona erecek. Testin ilk gününde Robert Shwartzman sürüş yapmıştı.

Carlos Sainz con la Ferrari SF21 Photo by: Ferrari