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Formula 1 Haberler

Sainz, FIA'nın "tutarsız" kararlarını eleştirdi

Ferrari pilotu Carlos Sainz, FIA'nın özellikle engellemelerde tutarsız kararlar verdiğine inanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Sainz, FIA'nın "tutarsız" kararlarını eleştirdi
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Bu yıl şimdiye kadar geçişin zor olduğu pistlerde bazı engelleme olayları yaşandı ve FIA bazılarına herhangi bir ceza vermese de ağırlıklı olarak kınama cezası verdi.

Monako'daki 3. antrenmanda Carlos Sainz, hızlı turundayken Lance Stroll'ü engelledi ve FIA hakemleri bunun üzerine Ferrari'ye 25 bin euro para cezası verirken, Sainz da uyarı aldı.

Yarışta Alex Albon'un Charles Leclerc'i Nicholas Latifi'nin ise Sainz'ı engellediği anlar vardı. Ancak iki olayda da herhangi bir ceza çıkmadı.

Sainz, durumun neden böyle olduğunu anlamadığını ve FIA'nın kararlarda tutarlı olması gerektiğini söyledi.

Sainz şöyle dedi: "Bu hafta sonu Monako'da turumun kaç kez engellendiğini unuttum bile."

"Bunlardan bazıları tehlikeliydi, bazıları değildi."

"Fakat 3. antrenmandaki olaydan ötürü takımımızın neden 25 bun euro para cezasına çarptırıldığını anlamıyorum. Orada kuralları ihlal ettiğimi kabul ettim ve Lance'ten özür bile diledim. Oysa diğerleri aynı ihlalleri yapmasına rağmen incelemeye bile alınmadı."

"Yarışta pit stopun ardından Latifi'nin arkasında çok fazla zaman kaybettim ve bu da bana zafere mâl oldu. Beni epey engellemesine rağmen FIA herhangi bir soruşturma başlatmadı."

"Hepimiz FIA'dan alınan karalarda daha fazla netlik ve tutarlılık istiyoruz. Bu basit ve adil bir talep."

Podium: Carlos Sainz, Ferrari

Podium: Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

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