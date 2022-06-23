Sainz: "FIA'nın bu kadar erken harekete geçmesini beklemiyordum"

Haberi dinle

Oldukça büyük kısmı tam gaz geçilen ve dalgalanma sorununun kendisini şiddetli şekilde gösterdiği Azerbaycan GP'sinin ardından birçok pilot yeni araçların yarattığı sorunlar hakkında önemli yorumlarda bulundular.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, dalgalanmadan en çok etkilenen isimdi, yedi kez dünya şampiyonu, boynunda ve sırtında 10G'ye varan kuvvet hissettiğini söyledi -bu, hızlı virajlarda pilotların maruz kaldığı maksimum kuvvetin iki katı. Hamilton'ın yanı sıra Pierre Gasly, Daniel Ricciardo ve Valtteri Bottas da dahil olmak üzere diğer pilotlar da uzun vadeli sağlık sorunlarına yönelik endişelerini dile getirdiler.

Yaşananların ardından duruma müdahale eden FIA, Kanada GP'sinin hemen öncesinde, araçların bir turda ne kadar dalgalanma yaşayabileceğine yönelik bir sınırlama da dahil olmak üzere, bu sorunları ele alan yeni bir teknik direktif yayınladı. Direktifte, sınırlamalara uymayan takımların yarıştan diskalifiye edileceği gibi sert bir tedbir de yer aldı.

FIA'yı oldukça hızlı hareket etmesinden ötürü öven Carlos Sainz, yeni düzenlemelerin pist üstüne nasıl yansıyacağını görmek için hevesli.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sainz, "FIA, son haftalarda onlarla yaptığımız konuşmaları ve pilotların şikayetlerini kesinlikle dinledi."

"Dürüst olmak gerekirse, bu kadar erkenden harekete geçmelerini beklemiyordum. Çünkü gelecekte bu araçları daha iyi hale getirmek için yapmamız gerekenlere yönelik ayrıntılara bakmamız gerektiğini düşünüyorum.

"Direktifin nasıl işleyeceğini görmemiz gerek. Bence griddeki hemen hemen her takım bundan etkilenecek çünkü herkes sürüş yüksekliğini oldukça alçaltmış durumda."

"Takımların bundan nasıl etkilendiklerini, işlerin nasıl gideceğini görmek istiyorum." dedi.

Ferrari pilotuna ayrıca dalgalanmanın olumsuz etkilerinden kurtulmak için nasıl adımlar attığı da soruldu.

Sainz, "Antrenörüm Rupert ile birkaç ekstra fizyoterapi seansı gerçekleştiriyoruz, vücudumda neler olduğunu görmek için birkaç ekstra tarama yapıyor ve izlenecek veya ekstra özen gösterilmesi gereken bir şey olup olmadığını inceliyoruz."

"Bunun dışında ekstra antrenmanlar ve bolca hareket ettiğiniz seanslar da yapabilirsiniz, çünkü yarışların ardından epey sıkılaşıyor ve esnekliğinizi kaybediyorsunuz, dolayısıyla hareket kabiliyetiniz de azalıyor." dedi.