Sainz: "FIA'nın Abu Dhabi testi kararı mantıksız"

Testin, 2020 sportif kuralları gereğince, sadece genç sürücüler ile yapılması planlanıyordu, katılımcılar hakkındaki son söz ise FIA'ya aitti.

Renault'nun yaptığı görüşmelerin ardından bu test, 2020 sezonunda yarışa çıkmamış olan tüm sürücülere açıldı ve böylece Alonso, Enstone merkezli takım için teste katılabilirken, Sebastian Buemi Red Bull ile ve Robert Kubica ise Alfa Romeo ile piste çıkabilecek.

Jack Aitken da Williams için sürüş yapmaya uygun olan isimlerden bir tanesi, çünkü FIA'nın genç sürücü tanımı, iki Grand Prix'den fazla yarışa katılmayan sürücüler üzerine yapıldı.

Her ne kadar çaylak olmayan pilotların teste katılmasına karşıt olsa da Ferrari, testlerin herkesin katılımına açılması için görüşmelerde bulundu, buna 2021'de İtalyan takıma katılacak Carlos Sainz da dahil.

Ancak bu hafta yapılan açıklamaya göre bu sene yarışan sürücüler testte yer almayacaklar.

Şu anda gelecek senenin başında iki yaşında olan bir F1 aracı ile ilk Ferrari deneyimini yaşayacak olan Sainz, alınan bu kararı anlamadığını söyledi.

İspanyol pilotun açıklamaları şu şekilde: "Bana açıklanan herhangi bir mantıklı sebep olmadı. Çünkü öncelikle bunun arkasında büyük bir sebep yok. Ve pek çok insan da neler olduğunu anlamıyor."

"Tabii ki de test yapamayacak olmaktan dolayı üzgünüm, ancak bunu kabul ederek yola devam etmem gerek. Tabii ki de gelecek seneye hazırlanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

"Ancak benim için mantıklı olan şey, gelecek sene yarışacak olan sürücülere, Abu Dhabi testine katılmak isteyen tüm sürücülere, bir buçuk günlük bir süre tanınması olabilirdi."

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Lance Stroll, Racing Point RP20, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Özellikle testte takım başına iki araç kullanılacak olması, en azından araçlardan birinde yer alabilecek olmak, gelecek sene de aynı şasinin kullanılacağı göz önüne alındığında, her şeyin iyi çalışıp çalışmadığını görmek açısından gayet iyi olabilirdi - güvenlik önlemleri ve aracın kendi içerisindeki pozisyon da tabii ki en önemli olan durumlar."

"Ve bunlar da Abu Dhabi testi sayesinde çözebileceğimiz ve bir nevi önceden işe koyulabileceğimiz şeyler olabilirdi ancak ne yazık ki bunu yapamayacağız. Tabii ki de bunun için üzüldüm, ancak yapabileceğim bir şey yok."