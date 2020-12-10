Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
15 Saat
:
11 Dakika
:
19 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Sainz: "FIA'nın Abu Dhabi testi kararı mantıksız"

paylaşım
yorumlar
Sainz: "FIA'nın Abu Dhabi testi kararı mantıksız"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Carlos Sainz, gelecek hafta Abu Dhabi'de yapılacak olan Formula 1 testinde FIA'nın, kendisinin katılmasına izin vermemesinin arkasında bir mantıksızlık olduğunu söyledi.

Testin, 2020 sportif kuralları gereğince, sadece genç sürücüler ile yapılması planlanıyordu, katılımcılar hakkındaki son söz ise FIA'ya aitti.

Renault'nun yaptığı görüşmelerin ardından bu test, 2020 sezonunda yarışa çıkmamış olan tüm sürücülere açıldı ve böylece Alonso, Enstone merkezli takım için teste katılabilirken, Sebastian Buemi Red Bull ile ve Robert Kubica ise Alfa Romeo ile piste çıkabilecek.

Jack Aitken da Williams için sürüş yapmaya uygun olan isimlerden bir tanesi, çünkü FIA'nın genç sürücü tanımı, iki Grand Prix'den fazla yarışa katılmayan sürücüler üzerine yapıldı.

İlgili haberler:

Her ne kadar çaylak olmayan pilotların teste katılmasına karşıt olsa da Ferrari, testlerin herkesin katılımına açılması için görüşmelerde bulundu, buna 2021'de İtalyan takıma katılacak Carlos Sainz da dahil.

Ancak bu hafta yapılan açıklamaya göre bu sene yarışan sürücüler testte yer almayacaklar.

Şu anda gelecek senenin başında iki yaşında olan bir F1 aracı ile ilk Ferrari deneyimini yaşayacak olan Sainz, alınan bu kararı anlamadığını söyledi. 

İspanyol pilotun açıklamaları şu şekilde: "Bana açıklanan herhangi bir mantıklı sebep olmadı. Çünkü öncelikle bunun arkasında büyük bir sebep yok. Ve pek çok insan da neler olduğunu anlamıyor."

"Tabii ki de test yapamayacak olmaktan dolayı üzgünüm, ancak bunu kabul ederek yola devam etmem gerek. Tabii ki de gelecek seneye hazırlanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

"Ancak benim için mantıklı olan şey, gelecek sene yarışacak olan sürücülere, Abu Dhabi testine katılmak isteyen tüm sürücülere, bir buçuk günlük bir süre tanınması olabilirdi."

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Lance Stroll, Racing Point RP20, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Lance Stroll, Racing Point RP20, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Özellikle testte takım başına iki araç kullanılacak olması, en azından araçlardan birinde yer alabilecek olmak, gelecek sene de aynı şasinin kullanılacağı göz önüne alındığında, her şeyin iyi çalışıp çalışmadığını görmek açısından gayet iyi olabilirdi - güvenlik önlemleri ve aracın kendi içerisindeki pozisyon da tabii ki en önemli olan durumlar."

"Ve bunlar da Abu Dhabi testi sayesinde çözebileceğimiz ve bir nevi önceden işe koyulabileceğimiz şeyler olabilirdi ancak ne yazık ki bunu yapamayacağız. Tabii ki de bunun için üzüldüm, ancak yapabileceğim bir şey yok."

 
Raikkonen: "Sezona başlarken istediğimiz şey bu değildi"

Önceki haber

Raikkonen: "Sezona başlarken istediğimiz şey bu değildi"

Sonraki haber

2021'de Williams'ta kalacağını düşünen Russell, Abu Dhabi'de Mercedes'le yarışmak istiyor

2021'de Williams'ta kalacağını düşünen Russell, Abu Dhabi'de Mercedes'le yarışmak istiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, 2020'deki yavaş pit stopların nedenini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2020'deki yavaş pit stopların nedenini açıkladı

2021'de Williams'ta kalacağını düşünen Russell, Abu Dhabi'de Mercedes'le yarışmak istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021'de Williams'ta kalacağını düşünen Russell, Abu Dhabi'de Mercedes'le yarışmak istiyor

Leclerc: "Artık sadece gerekli olan mücadelelere gireceğim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Artık sadece gerekli olan mücadelelere gireceğim"

Verstappen: "Leclerc'le konuşmam gerekmiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Leclerc'le konuşmam gerekmiyor"

Steiner: "Mazepin olayını 'çok ciddi' bir inceleme altına aldık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Mazepin olayını 'çok ciddi' bir inceleme altına aldık"

Wolff: "Mercedes, Russell'ın atağının ardından kendisini kaptırmamalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Mercedes, Russell'ın atağının ardından kendisini kaptırmamalı"

Haas, Mazepin'in Instagram videosundaki 'iğrenç' tavrını kınadı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Mazepin'in Instagram videosundaki 'iğrenç' tavrını kınadı

Sainz: "FIA'nın Abu Dhabi testi kararı mantıksız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "FIA'nın Abu Dhabi testi kararı mantıksız"

Son Haberler

Resmi: Hamilton'ın COVID-19 testi negatif çıktı, Abu Dhabi GP'de yarışacak!
F1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Hamilton'ın COVID-19 testi negatif çıktı, Abu Dhabi GP'de yarışacak!

2021'de Williams'ta kalacağını düşünen Russell, Abu Dhabi'de Mercedes'le yarışmak istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

2021'de Williams'ta kalacağını düşünen Russell, Abu Dhabi'de Mercedes'le yarışmak istiyor

Sainz: "FIA'nın Abu Dhabi testi kararı mantıksız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "FIA'nın Abu Dhabi testi kararı mantıksız"

Raikkonen: "Sezona başlarken istediğimiz şey bu değildi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Sezona başlarken istediğimiz şey bu değildi"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, 2020'deki yavaş pit stopların nedenini açıkladı

7s
2
Formula 1

2021'de Williams'ta kalacağını düşünen Russell, Abu Dhabi'de Mercedes'le yarışmak istiyor

28 dk
3
Formula 1

Leclerc: "Artık sadece gerekli olan mücadelelere gireceğim"

2s
4
Formula 1

Verstappen: "Leclerc'le konuşmam gerekmiyor"

2s
5
Formula 1

Steiner: "Mazepin olayını 'çok ciddi' bir inceleme altına aldık"

1s

Son Haberler

Resmi: Hamilton'ın COVID-19 testi negatif çıktı, Abu Dhabi GP'de yarışacak!
F1

Resmi: Hamilton'ın COVID-19 testi negatif çıktı, Abu Dhabi GP'de yarışacak!

2021'de Williams'ta kalacağını düşünen Russell, Abu Dhabi'de Mercedes'le yarışmak istiyor
F1

2021'de Williams'ta kalacağını düşünen Russell, Abu Dhabi'de Mercedes'le yarışmak istiyor

Sainz: "FIA'nın Abu Dhabi testi kararı mantıksız"
F1

Sainz: "FIA'nın Abu Dhabi testi kararı mantıksız"

Raikkonen: "Sezona başlarken istediğimiz şey bu değildi"
F1

Raikkonen: "Sezona başlarken istediğimiz şey bu değildi"

Steiner: "Mazepin olayını 'çok ciddi' bir inceleme altına aldık"
F1

Steiner: "Mazepin olayını 'çok ciddi' bir inceleme altına aldık"

Son Videolar

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
3s

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
20s

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor? 02:56
Formula 1
4 Ara 2020

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.