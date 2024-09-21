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Formula 1 Singapur GP

Sainz, FIA tarafından incelemeye alındı!

2024 Singapur Grand Prix'si sıralama turlarında kaza yapan Carlos Sainz, pistte yürüdüğü için olay FIA tarafından inceleniyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
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Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, sıralama turlarında kaza yaptıktan sonra garaja doğru yürürken Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, pite geri dönmek için geçiyor

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, sıralama turlarında kaza yaptıktan sonra garaja doğru yürürken Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, pite geri dönmek için geçiyor

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Carlos Sainz, Singapur Grand Prix'si sıralama turlarında yaptığı kazanın ardından F1 pistinde yürüdüğü için inceleme altında.

Ferrari pilotu, sıralama turlarının bitimine sekiz dakikadan biraz fazla bir süre kala Marina Bay pistinin son virajında bariyerlere çarptı. 

Kazadan yara almadan kurtulan Sainz, kaza yapan aracından çıktı ve seansın kırmızı bayrakla durdurulmasıyla birlikte pit girişine ulaşmak için pist boyunca yürüdü. Ancak, hasarı onarmak ve Ferrari'sini kurtarmak için gönderilen araçlar konuşlandırılırken pisti yürüyerek geçtiği için hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.

Bu olay geçen yıl Katar Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın 50.000 euro para cezasına çarptırıldığı ve kınama cezası aldığı olaya benzer bir olaydı. 

Hamilton Losail yarışının başlangıcında 1. virajda George Russell ile çarpışmış ve sağ arka tekerleğini kırarak yarışına son vermişti.

Yarış güvenlik aracı altında yapılırken Hamilton, Russell'ın pitten çıkmasından sadece saniyeler önce 1. virajın dışından pit alanına doğru canlı pisti geçmişti.

Olayda FIA hakemleri Hamilton'ı çağırdı ve Hamilton özür diledi. FIA'nın açıklaması şu şekildeydi: “Duruşma sırasında 44 numaralı aracın sürücüsü çok özür diledi ve durumun hem kendisi hem de yaklaşan sürücüler için çok tehlikeli olabileceğinin farkına vardı."

“Komiserler, canlı bir pisti geçmenin son derece tehlikeli durumlara yol açabileceği ve sürücülerin bu konuda çok dikkatli olması gerektiği gerçeğini pekiştirdi.” 

Ancak, yarıştan bir hafta sonra FIA, olayın başlangıçta düşünüldüğünden çok daha ciddi olduğunu ve bunun genç sürücüler üzerinde yanlış bir izlenip bıraktığını hissederek soruşturmayı yeniden açtı.

Pisti yürüyerek geçmesi nedeniyle ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya olan Sainz sıralama turlarında 10. sırayı elde etti. İspanyol pilot geçtiğimiz hafta sonu Azerbaycan Grand Prix'sinin son turunda Red Bull pilotu Sergio Perez ile bir kazaya karışmıştı.

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