Sainz: "FIA gereksiz bir karışıklık yarattı"

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Yarışın ilk bölümlerinde Nicholas Latifi'nin kazası sonucu güvenlik aracı piste girmiş, güvenlik aracı altında pit stop yapan Sainz, pit alanından birkaç tur önce pit stop yaparak büyük avantaj kaybeden Red Bull pilotu Sergio Perez'in çok az farkla önünde çıkmıştı.

Fakat Perez, geride olmasına ve güvenlik aracı çizgisinin kimin pist üstü pozisyonuna sahip olacağını net bir şekilde göstermesine rağmen Sainz'ı pit çıkışında çizgi dışına itti ve pist üstü pozisyonunu korudu.

Olayın ardından Ferrari yarış kontrol ile konuştu, takım Sainz'ın güvenlik aracı çizgisinden daha önde geçtiğini, dolayısıyla Perez'in yerini vermesi gerektiğini vurguladı.

Televizyon tekrarlarında da Sainz'ın önde olduğu net bir şekilde görülüyordu, buna rağmen FIA yarış yeniden başlayana kadar olayı çözmek için bir girişimde bulunmadı.

Dolayısıyla Sainz, normalde bir önünde olması gereken Max Verstappen'e baskı yapma fırsatını kaybetti. FIA, Perez'den yerini geri vermesini istediğinde ise Verstappen farkı açmış ve Sainz tempo kaybetmişti.

İspanyol pilot durumdan memnun değildi ve bunun yarış için "oldukça kötü" olduğunu hissettiğini belirtti.

Sainz, "İşin sonunda, yalnızca gereksiz bir karışıklık orataya çıktı. Özellikle de güvenlik aracı ardında altı tur geçirdiğimizi ve Checo'nun yerini vermek için milyonlarca fırsatı olduğunu düşünürsek."

"Eğer Russell tarafından geçilseydim ne yapmamız gerekecekti? Checo önce Russell'ın geçmesine izin verip sonra bana mı yerimi verecekti? Bu onun için adil olmazdı. Yoksa Russell beni geçtiği için yerimi geri vermeyecek miydi? Bu da benim için adil olmazdı.

"Bu tür şeyler yaşanabilirdi, dolayısıyla spor olarak tüm bu düzenlemeleri daha da iyileştirmemiz gerekiyor. İşleri basitleştirmemiz ve herkesin anlaması için daha hızlı ve kolay hale getirmemiz gerekiyor. Hatta pilotlar için bile, böylece yarışırken kafa karışıklıkları da azalmış olur." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari takım patronu Mattia Binotto'da FIA'nın karar verme anlamında yavaş kaldığını ve bunun Sainz için adil bir şekilde sonuçlanmadığını söylüyor.

Binotto, "Hakemlerin karar alması biraz fazla uzun sürdü."

"Görünüşe göre kararı aldıklarında güvenlik aracı içeri girmek üzereydi ve yarış başlamadan önce yer değişimi yapmak için yeterince zaman kalmamıştı. Kimseyi suçlamıyorum, fakat böyle kararlar alınırken daha hızlı olunması lazım, durum apaçık şekilde ortadaydı."

"Yer değişimi daha farklı yapılabilirdi, buna dikkat çekmek oldukça önemli."

"Yarış yeniden başlamadan önce yer değişimi yapmak çok daha adil ve eşitlikçi olurdu, böylece iki pilot da, yeniden başlangıç esnasında, olmaları gereken sıralarda mücadele edebileceklerdi."

Sainz, gelecekte benzer bir durumun tekrarlanmaması için FIA ile konuşulması gerektiğini düşünüyor.

Sainz, "FIA ile konuşmamız gereken bir numaralı konu bu, nitekim Checo yeniden başlangıç sırasında benimle savaşma fırsatını kaybetti ve ben de güvenlik aracı sırasında kendi pozisyonumda yer alamadığım için Max ile savaşma fırsatını kaybettim."

"Yer değişimi yapabilmek için yeterince turumuz vardı, ancak FIA bize izin vermedi. Formula 1'in daha iyi bir yer haline gelebilmesi için bu tür şeylerin daha hızlı ve daha verimli gerçekleşmesi gerekiyor" dedi.