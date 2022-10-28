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Sainz: "FIA, Amerika GP temasında Russell'a karşı 'yumuşak' davrandı"

Carlos Sainz, Formula 1 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinin başlangıcında yaşadıkları temas sonrasında FIA hakemlerinin George Russell'a karşı yumuşak davrandığını öne sürdü

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Sainz: "FIA, Amerika GP temasında Russell'a karşı 'yumuşak' davrandı"
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Russell, Amerika GP'nin ilk virajında yarışa pole pozisyonundan başlayan Sainz'a çarpmış ve Ferrari sürücüsünün spin atmasına neden olmuştu. Temasın ardından Sainz'ın radyatöründe hasar meydana geldi ve yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

İngiliz sürücü ise bu olaydan ötürü beş saniye cezası alırken, kanattaki hasar nedeniyle kendi yarışı da tehlikeye girdi.

Sainz, Russell'a daha büyük bir cezası verilmesi gerektiğini düşünüyor fakat Mercedes pilotunun kapalı parktan doğruca Ferrari garajına gelip, kendisinden özür dilemesini takdir ediyor.

Russell'ın özür dilemesiyle ilgili sorusuna Sainz, "Tabii ki yarıştan hemen sonra bunu yapmak onur verici."

"Buna her zaman saygı duyarım. Fakat bu benim mutlu olduğum anlamına gelmiyor. FIA'nın da yaşananlardan dolayı ona karşı biraz yumuşak davrandığını düşünüyorum." cevabını verdi.

Temastan kaçınmak için bir şey yapıp yapamayacağı sorulduğunda Sainz şunları söyledi: "Çok farklı bir şey yapabileceğimi sanmıyorum."

"Max [Verstappen] ile olan mücadelenin ortasındaydım, Max dışa açıldı ve virajın dış kısmında sert şekilde frenledi."

"İkimiz de virajdan çıkıyorduk, George sanırım virajı dahi dönemedi ve  bana çarptı, bu gerçekten üzüntü verici."

"Bu, etrafınızda daha fazla araç olan orta grupta görmeyi beklediğiniz türden bir olay. İlk dörtte böyle bir olayın bu kadar sık yaşandığını hiç görmemiştim."

"Bu yüzden yarıştan sonra çok sinirliydim. George'un özrünü kabul ettim çünkü bu gerçekten iyi bir şey. Fakat yapabileceğim hiçbir şey yoktu."

Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Photo by: Erik Junius

"Sezonun en zor anlarından biriydi. Çok hayal kırıklığı yarattı çünkü o zamana kadar mükemmel bir hafta sonu geçiriyordum ve yarışım kontrolüm dışındaki bir şey yüzünden mahvoldu."

"Bu yıl aynı şey birkaç kez oldu ve yarışa katılamamak gerçekten can sıkıcı çünkü hepimiz tüm bu yerlere bunu yapmak için geliyoruz. Ancak motor sporlarında ya da hayatta bazen böyle şeyler oluyor, zor dönemlerden ve daha kolay dönemlerden geçiyoruz."

"Görünüşe bakılırsa bu yıl başıma gelebilecek her türlü şey geliyor. Umarım gelecek yılın sorunsuz geçmesi adına tüm bu şeyleri bu yıl yaşarım."

Sainz, Austin'in en cesaret verici anının, kuru zeminde saf temposuyla pole pozisyonunu alması olduğunu söyledi.

"Olumlu yönden bakacak olursak, hızlı olduğum gerçeği beni çok rahatlatıyor."

"Sezona zor bir başlangıç yaptım ama sürüş tarzımla, aracımla, ayarlarla resmen bu sezon kendimi baştan yarattım ve aniden şampiyonada mücadeleye girdim."

"Şu an Charles [Leclerc] ve Max en formda olan iki pilot ve zaman zaman onlarla pole ve galibiyet için savaşabiliyorum."

"İnsanlar beni engellemeye çalışabilir ama hızlı olduğum gerçeğinden kaçamazlar."

"Onları yenerek pole pozisyonunu almak ve pole pozisyonu için onlarla mücadele etmek beni tüm bu durum hakkında daha sakin kılıyor."

"Eğer bana virajlarda çarpmaya devam edeceklerse ya da herhangi bir sebepten dolayı yarış dışı kalmaya devam edeceksem, bu sinir bozucu olabilir ama hızımın yeterli olduğunu biliyorsam, çok da dokunmaz."

"Normalde spor sizden aldığını er ya da geç size geri verir."

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