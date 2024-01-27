Ferrari, Sainz'a iki yıllık kontrat önerebilir

Ferrari geçtiğimiz günlerde Charles Leclerc ile olan anlaşmasını uzun vadeli olarak uzattı fakat kontrat detayları hakkında bilgi vermedi.

Öyle ki yeni kontratın kaç yıllık olduğu bilinmiyor ve bu konuyla ilgili basında çıkan pek çok haber mevcut.

Şimdi gözler, 2024 sonunda kontratı bitecek olan Carlos Sainz Jr'a çevrilmiş durumda.

Üç yıldır Charles Leclerc'in yanında yarışan Sainz'ın durumunun netleşmesi, takım içerisindeki ilişkilerin sakinleşmesi açısından çok önemli.

Bundan ötürü Frederic Vasseur, 2 Mart'taki ilk yarıştan önce Sainz'ın yeni kontrat imzalamasını istiyor.

Fakat Leclerc'e kıyasla Sainz'ın durumu daha farklı. Ferrari hem daha kısa vadeli hem de finansal anlamda o kadar da büyük olmayan bir anlaşma öneriyor. Bu da görüşmelerin uzamasına yol açıyor.

Sainz, en az 2026 sonuna kadar Ferrari'de kalmak ve yeni kural dönemine İtalyan ekiple girmek istiyor. Fakat Ferrari, 2025 sonunda piyasada olabilecek isimleri baz alarak 1 yıllık anlaşmaya sıcak bakıyor.

Yine de La Gazzetta dello Sport, tarafların 1+1 ya da direkt iki yıllık bir sözleşmede anlaşabileceğini belirtti.

Fakat Sainz'ın takımda kalması halinde Leclerc'in gölgesinde kalıp kalmayacağı bilinmiyor çünkü Ferrari'nin artık yavaş yavaş Monakolu sürücüyü takım içerisinde "lider olarak göreceği" yönünde görüşler mevcut.