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Formula 1 Haberler

Sainz, Ferrari'ye uyum sağlamak için “birçok” açıdan değişmek zorunda kalmış

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Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor

Monako Grand Prix’si basın toplantısında konuşan Carlos Sainz, Mclaren'dan ayrıldıktan sonra Ferrari araçlarına uyum sağlamak için “birçok” açıdan değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

Sainz, Ferrari'ye uyum sağlamak için “birçok” açıdan değişmek zorunda kalmış

Carlos Sainz, geçtiğimiz sene Sebastian Vettel’in Ferrari'den ayrılmasının ardından kırmızı takımla iki yıllık bir kontrat imzaladığını açıkladı. Bu, birçok kişi için oldukça büyük bir sürpriz oldu çünkü Sainz, McLaren’da hem bir sürücü olarak kariyerinin en iyi performansını sergiliyordu hem de son yıllarda oldukça gelişen McLaren’ın zirvedeki yerine geri dönmesi için oldukça büyük bir rol oynuyordu. 

Sainz’ın kötü bir sezon geçiren Ferrari’ye geçme kararı birçok kişi tarafından eleştirilse de İspanyol pilot, yeni takımıyla 2021 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı.

Bu hafta sonu Monako Grand Prix’si öncesinde basın toplantısında konuşan Sainz, McLaren’la Ferrari arasındaki farklardan bahsetti.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, “Bu benim iyi bildiğim bir konu ve elbette bunu takımımla paylaşıyorum. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Aslında araçlar çok farklı. Sürüş tarzım, dönüş şeklim, frenleme şeklim, farklı yerlerde ve farklı virajlarda hızlanma şeklim oldukça değişti.”

“Açık görüşlü olmak ve bir sürücü olarak uyum sağlamak için kendimi zorlamak zorundayım ve bundan gerçekten çok keyif alıyorum.”

“Ancak sürüş ve denge açısından, düşük hız, orta hız ve yüksek hızlar olup olmadığı önemli değil. Bunlar, tamamen farklı araçlar ve birçok açıdan değişmek ve uyum sağlamak zorundayım ve evet diyelim ki [iki takım arasındaki] farkı biliyorum, o zaman bunu size söylemezdim.” dedi.

 

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