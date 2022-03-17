Sainz: "Ferrari'nin favori olduğu yorumlarına kapılmamaya çalışıyorum"

Haberi dinle

Formula 1 2022 sezonu bu hafta sonu Bahreyn Grand Prix'si ile başlıyor. Ferrari, altı gün süren sezon öncesi testlerinde oldukça güçlü görünmüş ve bu sezon favorilerden olacağına dair izlenim vermişti.

Ancak takım beklentileri büyütmemekte kararlı. Sainz, henüz heyecanlanmak istemediğini ancak antrenmanlardan sonra fikrinin değişebileceğini söyledi.

Perşembe günü konuşan Carlos Sainz, hafta sonu galibiyet alabileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna, "Pek değil çünkü hâlâ tamamen inanmak istemiyorum."

"Buraya galibiyet için mücadele etmeye hazır gelmek istiyorsunuz çünkü pilot olarak hazır olmak istiyorsunuz. Ancak etrafımızdaki ilgiye ve her ne olduğumuzu düşünüyorlarsa buna kendimi çok fazla kaptırmak istemiyorum."

"Her ne gelirse buna hazırım çünkü bir süredir kendimi bu hafta sonu için hazırlıyorum. Belki antrenmanlardan sonra beklentimi yükseltebilirim ya da azaltabilirim." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Motorsport Images

Takımlar Barselona testleri sırasında, yeni zemin etkili araçlar yüzünden ortaya çıkan dalgalanma problemiyle karşılaştılar. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Bahreyn testlerinde ise bu sorunu çözmekle uğraştılar.

Sainz, dalgalanmanın hafta sonu nasıl olacağı sorusuna, "Bence test yapmadığımız pistlere gittiğimizde zorlanacağız çünkü hâlâ, hava basıncının, sıcaklığın, asfaltın ve koşulların aerodinamiği etkilediğine inanıyorum. Bu da zıplamaya neden oluyor."

"Bu nedenle en büyük zorluk Suudi Arabistan'da olacak çünkü çok yüksek hızlı ve bu araçlarla bizim için yeni olan bir pist. Bu nedenle ayarlar açısından zor olacağını düşünüyorum." dedi.

Yeni zemin etkili araçlar, daha sert süspansiyonları ile hasar almaya da müsait.

Sainz, kerblerden kaçmak zorunda olup olmayacağı hakkında, "Bu benim için büyük bir problem olmadı. Burada kerblerden geçerek araca zarar verdiğimi hissetmedim. Belki yavaş davranmışımdır. Son hız gittiğimde göreceğiz." dedi.