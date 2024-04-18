Sainz: "Ferrari'ye katıldığım günden bu yana en güçlü başlangıcım"

Carlos Sainz 2024 sezonuna podyumla başlamış, Suudi Arabistan'da apandisit ameliyatı olması nedeniyle yarışamamıştı. Avustralya'da aracına tekrar döndüğünde ise hafta sonunu galibiyele noktalamıştı. Sainz son olarak Japonya'dan da podyumla ayrıldı.

Çin GP öncesi basın toplantısında, sezonu üç podyumla açtığı ve Ferrari'deki en iyi dönemini geçirip geçirmediği sorulduğunda Sainz, "Kesinlikle, Ferrari'ye katıldığımdan beri sezona en güçlü başlangıcım oldu."

"Bence bu bir sır değil. Elimden gelenin en iyisini mi yapıyorum? Bilmiyorum. Buna cevap vermek zor."

"Açıkçası öyle görünüyor çünkü podyumlar geliyor ve sonuçlar ortaya çıkıyor. Ama McLaren'de de en iyi durumdaydım, Toro Rosso'da da en iyi durumdaydım."

"Değişen şey sadece araç. Bazı yıllar diğerlerinden daha iyi bir araca sahip olursunuz. Bazı yıllar daha iyi bir sıralama aracınız ya da yarış aracınız olur."

"Bu yıl, sıralama ve yarış arasında iyi bir nokta yakaladık gibi görünüyor." dedi.

Sezonun ilk dönemindeki başarısında SF-24 ile arasındaki uyum sorulduğunda Sainz, "Araçta sevdiğim ya da sevmediğim özel bir şey yok."

"Tur boyunca size daha az kötü anlar yaşatan, daha az korku veren daha istikrarlı bir araç. Geçen yıl sıralama turlarında ya da yarış sırasında nereden geldiğini anlamadığımız pek çok büyük an yaşıyorduk."

"Bu da genel olarak güvenimizi azaltıyordu."

"Bu yıl, Bahreyn'deki kış testlerinden bu yana, bu tür anları çok az yaşadığımızı görebilirsiniz."

"Araç daha dengeli bir gibi görünüyor. Bu da limite daha yakın kalmanızı sağlıyor ve sonuçta bu daha fazla güven anlamına geliyor. Daha fazla güven de daha iyi performans anlamına geliyor."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ancak sürüş tarzı açısından, geçen yıla çok benzer bir otomobil. Geçen yılki araçla tamamen aynı şekilde kullanıyoruz." dedi.

Japonya'dan sonra nasıl dinlendiği ve tekrar bisiklete dönüp dönmediği sorusuna Sainz, Fransa bisiklet turu şampiyonu Tadej Pogacar ile bisiklete bindiğini aynı zamanda Novak Djokovic ve Jannik Sinner ile de tanıştığını söyledi.

Sainz, "Muhtemelen bunu söylememem gerekiyor ve kendime saklamam gerekiyor ama bisiklete bindim."

"Şu anda bisiklette bir numara olan [Tadej] Pogacar ile yedi gün bisiklete bindim."

"Temel olarak hazırlanıyorum. Üç hafta boyunca yapamadığım tüm antrenmanlarımı yapmaya çalışıyorum ve şimdi Cidde'den önceki formumu geri kazanmaya çalışıyorum."

"Biraz arayı kapatmaya çalışıyorum. Bu hafta antrenmanlara odaklandım, Monako'da bisiklet sürdüm."

"Birkaç kez tenise gittim ve eylül ayında Ryder Cup'ta gördüğüm Djokovic ile tanıştım. Jannik Sinner ile de tanıştım, bu iyi bir deneyimdi."

"Büyük bir tenis hayranıyım ve tenis oynamayı seviyorum, bu yüzden onları canlı oynarken görmek de iyi bir deneyimdi." dedi.

Beş yıl sonra takvime dönen Çin GP'de pistten ne beklediği sorulduğunda Sainz, "Bence bilinmeyen pek çok şey var."

"Özellikle de asfalt çok özel bir şekilde işlenmiş gibi görünüyor ve FIA'nın ya da takımların burada ne yapıldığını, pistin tamamen mi yenilendiğini yoksa sadece ziftle mi kaplandığını anladıklarını sanmıyorum."

"Kesinlikle çok özel görünüyor, son zamanlarda F1 pistlerinde rastlamadığımız bir şey.

"Bu anlamda tek bir antrenman seansı ile özel bir hafta sonu olacağını düşünüyorum."

Fans supporting Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Piste baktığımda Avustralya'dan çok Suzuka'yı görüyorum, bu da performans açısından daha rekabetçi olduğumuz Avustralya'ya kıyasla maalesef Suzuka'da olduğumuz yere daha yakın olmamız gerektiğini düşündürüyor."

"Ama umarım yanılıyorumdur ve Red Bull'a Suzuka'da olduğumuzdan daha yakın olabiliriz." dedi.

Lastik aşınmasının yüksek olacağı düşünülen pistte lastik yönetimi yapmanın zorluğu sorusuna Sainz, "Dürüst olmak gerekirse bizim için ufalanma asfalta çok bağlı."

"Bu yüzden yüzeyden, asfaltın yenilenmesinden bu kadar çok bahsediyorduk. Çünkü ufalanma asfalta çok bağlı. Bunu denklemden çıkardığınızda, uzun süreli virajlar lastiği büyük ölçüde zorlayan bir şeydir ve burada bunlardan bolca var."

"Çin'in aracı ön taraftan sınırladığı olduğu yıllar oldu, arkadan sınırlı olduğu yıllar oldu. Bu nedenle aracı hangi talebe göre ayarlarsanız ayarlayın, aracı ayarlarken çok dikkatli olmanız gerekir."

"Aracı ayarlamak için o kadar zamanımız olmayacak, bu yüzden her şey simülasyon ve 1. antrenmanı nasıl geçirdiğinizle alakalı." dedi.

Son olarak Çinli taraftarlar hakkında da konuşan Sainz, "2019 ile karşılaştırdığımızda hayran kitlesinin büyüdğünü gördük."

"Buraya en son geldiğimizden bu yana beş yıl geçti. Ülkenin ve şehrin Formula 1 hayran kitlesi açısından kaydettiği farkı ve büyüme miktarını fark edebilirsiniz."

"Dün oteldeki ve Şanghay sokaklarında dolaşan hayranların sayısı, bu beş yılı başka her yerden daha fazla fark edebilirsiniz çünkü beş yıl uzun bir süre. Formula 1'in sadece ABD'de değil, dünyanın bu tarafında da büyüdüğünü görmek harika." dedi.