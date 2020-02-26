Sainz, Ferrari iddialarından memnun

Geçen yıl McLaren'la harikalar yaratan Carlos Sainz Jr, sezonu altıncı sırada bitirmiş ve McLaren'a yıllar sonra ilk podyumunu getirmişti.

İspanyol sürücü, genel olarak uzun vadeli kontratlar imzalaması halinde kendisini daha iyi gösterebileceğini düşünüyor. Bundan ötürü de 2019'da McLaren'a katılırken iki yıllık bir anlaşma imzaladı.

Fakat gösterdiği güçlü performans sonrası kendisine Ferrari'nin ilgi duyduğu konuşuluyor.

Bu iddialar hakkında konuşan Sainz, geleceğinin Ferrari ile anılmasının mutluluk verici olduğunu, çünkü iyi bir iş yaptığının kanıt olduğunu söyledi.

Sainz, “Herkes burada kendimi evimdeymiş hissettiğimi biliyor ve onlarla 2021 hakkında konuşuyorum."

“Elbette, İtalya'daki insanların Ferrari'ye olası bir geçişim hakkında konuştuklarını duymak güzel. Bunu iltifat olarak algılıyorum." dedi.

Sainz'a ek olarak Valtteri Bottas ve Daniel Ricciardo gibi sürücülerin adı da Vettel'in koltuğu için geçiyor.

Sainz, “Şu anda mantıklı olarak sadece McLaren ile ilgileniyorum."

"İstediğimiz yerde değiliz ve öndekileri yakalamak için daha fazla yıla ihtiyacımız var. Ancak bu yılla gelecek yıl aradaki farkı kapatmayı umuyoruz ve sonra Mercedes'i geçmek için her alanda gelişmemiz gerekiyor." dedi.