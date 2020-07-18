Doornbos: "Sainz, Ferrari'ye geçtiği için pişman olabilir"

Carlos Sainz, 2020 F1 sezonu öncesinde Sebastian Vettel'in yerine Ferrari'ye geçmeyi kabul etti ve taraflar resmi sözleşmeyi imzaladılar.

Ancak sezon başladı ve Ferrari'nin artık ön grupta değil, McLaren'ın olduğu orta grupta savaşabildiği ortaya çıktı.

McLaren şu anda şampiyonayı Mercedes'in gerisinde ikinci sırada götürüyor.

Eski F1 pilotu Robert Doornbos'a göre Sainz, bu hamlesinden ötürü pişmanlık duyabilir.

Top Gear'a konuşan Doornbos, "Yetenek her zaman yağmurlu koşullarda ortaya çıkar ve Sainz bu konuda önemli bir örnek."

“Genç bir sürücü ve McLaren'da gelişmeye devam ediyor. Performansının zirvesine yaklaşıyor."

“Ferrari ile kısa bir süre önce sözleşme imzaladı ve hiç kimsenin bir Ferrari kontratı kaptığı için hayal kırıklığı yaşayacağını sanmıyorum, ama şimdi bunu yaşayabilir."

“Ferrari, derin bir düşüş yaşıyor. Her alanda ümitsizler. Geçen yılki skandaldan sonra motorda eskisi kadar hız yok ve zaten düzlüklerde 0.9 saniye kaybediyorlar. Ayrıca araç tamamen dengesiz."

“Durum böyleyken daha kötü olamayacağını düşünüyorsunuz, ama korkarım ki bu [Ferrari için] en zor yıl olacak. Diğer tarafta McLaren zirveye çıkıyor. Araç Renault motoruyla inanılmaz derecede iyi ve gelecek yıl bir Mercedes motoruna sahip olacaklar."

“Takım zirveye dönebilir ve Sainz, koltuğunu bir başkasına bırakacak." dedi.