Sainz, Ferrari'yle ilgili sorulardan "sıkıldı"

Carlos Sainz, gelecek yıl Ferrari F1 takımına geçiş yapacak fakat İtalyan ekip, bu yıl beklentilerin çok altında kaldı.

Oysa Sainz'ın mevcut takımı McLaren, geçen yıl ileriye doğru bir adım attı ve bu yıl bu olumlu ivmeyi korudu.

Sainz'ın gelecek yıl Mercedes motoruna geçecek McLaren'dan yanlış zamanda ayrıldığı yorumları var.

Sainz, Motorsport-magazin.com'a verdiği demeçte, Ferrari'yle ilgili kendisine gelen yorumların bazılarının "sinir bozucu" olduğunu söyledi.

Sainz, "Beni rahatsız eden tek şey, bazı soruların cevaplarını zaten biliyor olmanıza rağmen hâlâ sormaya devam ediyor olmanız."

"Bir ay önce cevapladığım aynı soruların neden tekrar sorulduğunu bilmiyorum." dedi.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

İspanyol pilot, en can sıkıcı sorulardan bir tanesinin, Ferrari'ye geçeceği için pişmanlık duyup duymadığı sorusu olduğunu düşünüyor.

Eski Renault pilotu, "Evet, bu en popüler sorulardan biri. Bence cevabımı zaten biliyorsunuz." yanıtını verdi.

Sainz, Ferrari'ye geçmesinin ardından İngiltere'den İtalya'ya taşınacağını ve bu sayede Maranello'da daha fazla vakit geçireceğini söyledi.

Sainz, "Evet. Bu, yıl sonu için gündemde."

"Orada daha fazla zaman geçirmek için İtalya'ya taşınacağım. Takıma yakın olmayı McLaren'daki dönemimin önemli bir parçası olarak görüyorum." dedi.