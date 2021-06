Sainz: “Ferrari’ye alışmak için kendimi zorluyorum”

Ferrari, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'le yollarını ayırmasının ardından McLaren pilotu Sainz ile anlaştı.

İspanyol pilot, Ferrari’ye katıldığından beri takımda büyük bir etki yarattı ve Monako’da kusursuz bir sürüşle ikinci olarak takıma senenin ilk podyumunu getirdi.

Sainz, takıma şu an hemen hemen entegre olmuş olsa da Ferrari aracını, McLaren’dan “çok daha farklı” buluyor ve bu yüzden, Sainz’ın sürüş stilinde birçok değişiklik yapması gerekti.

Sainz, “Sürüş tarzım, frenleme şeklim, farklı yerlerde ve farklı virajlarda hızlanma şeklim oldukça değişti.”

Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing, Carlos Sainz Jr., Ferrari, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Lando Norris, McLaren, 3rd position, on the podium

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images