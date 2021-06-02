Sainz: “Ferrari’ye alışmak için kendimi zorluyorum”

Ferrari, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'le yollarını ayırmasının ardından McLaren pilotu Sainz ile anlaştı.

İspanyol pilot, Ferrari’ye katıldığından beri takımda büyük bir etki yarattı ve Monako’da kusursuz bir sürüşle ikinci olarak takıma senenin ilk podyumunu getirdi.

Sainz, takıma şu an hemen hemen entegre olmuş olsa da Ferrari aracını, McLaren’dan “çok daha farklı” buluyor ve bu yüzden, Sainz’ın sürüş stilinde birçok değişiklik yapması gerekti.

Sainz, “Sürüş tarzım, frenleme şeklim, farklı yerlerde ve farklı virajlarda hızlanma şeklim oldukça değişti.”

Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing, Carlos Sainz Jr., Ferrari, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Lando Norris, McLaren, 3rd position, on the podium Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Açık görüşlü bir sürücü olmak ve araca uyum sağlamak için kendimi zorlamak zorundayım ve aslında bundan oldukça çok keyif alıyorum.” dedi.

Fakat Sainz, takımlar şampiyonasında üçüncülük için savaşan Ferrari ile McLaren arasındaki farkların tam olarak neler olduğu konusunda ise yorum yapmadı.

“Elbette, bu bilgileri kendime ve takımıma saklıyorum. Açıkçası McLaren, Mercedes motoru ile de biraz değişmiş olabilir. Özellikle bu yıl, düzlüklerde oldukça iyi görünüyorlar ve bu alanda çok, çok güçlüler.”

“Düşük hız, orta hız veya yüksek hız fark etmeksizin sürüş ve denge açısından bunlar, tamamen farklı araçlar ve birçok yönden değişmek ve uyum sağlamak zorundayım.”

“[İki takımın arasındaki] farkı biliyorum ama bunu size söylemeyeceğim.”

Sainz, geçmişte de iki kez takım değiştirdiği için yeni bir araca kısa bir sürede alışmak konusunda deneyime sahip. İspanyol pilot, 2017 sezonunun ortasında Toro Rosso’dan Renault’ya geçmişti ve Renault’da tam bir sezon geçirdikten sonra McLaren’a katılmıştı.

Sainz’ın, McLaren’daki takım arkadaşı Lando Norris’ti ve İngiliz pilot, eski takım arkadaşının araca uyum sağlamak konusunda oldukça iyi olduğunu vurguladı ve Daniel Ricciardo ile arasındaki farklardan da bahsetti.

Norris, “Şu ana kadar gördüklerimden çıkarım yapmam gerekirse Daniel, kendine daha çok uyan bir araç istiyor.”

“Carlos, sürmesi çok kolay olmayan bir aracı bile sürmekte iyiydi. Bunu çok iyi yapıyordu.”

“Sanırım, bunu ben de öğrendim. Daniel ise, kendisine uygun bir aracı olduğunda çok hızlı sürüyor.”

“Diğer pilotlar gibi, birkaç sorunla yüzleştiğinizde ya da güven hissinizi kaybettiğinizde biraz daha zorlanıyorsunuz.”

“Bu sorunu sadece onun yaşadığını düşünmüyorum. Bazı pilotlar, bu konuda diğerlerinden daha çok sıkıntı yaşayabiliyor. Bu, güvenle alakalı bir mesele.” dedi.