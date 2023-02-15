Önceki / McCullough: "Alonso'nun başarıya olan 'açlığı' şaşırtıcı" Sonraki / Hamilton: "Önemli olan aracın nasıl göründüğü değil, ne kadar hızlı gittiği"
Formula 1 / Ferrari lansmanı Haberler

Sainz, Ferrari'nin 'yüksek riskli' araç lansmanını övdü

Takım SF-23'ü ilk kez Maranello'da taraftarların ve medyanın önünde kullanmayı tercih etti.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Sainz, Ferrari'nin 'yüksek riskli' araç lansmanını övdü
Haberi dinle

Carlos Sainz Ferrari'yi, SF-23'ü ilk kez taraftarların ve medyanın önünde çalıştırmayı içeren 'yüksek riskli' araç lansmanı için övdü.

Normalde araç lansmanları, özel bir deneme sürüşünden birkaç gün önce aracın statik olarak tanıtılmasını içerir.

Ancak Fiorano'da açık olarak gerçekleşen teste ilk olarak Charles Leclerc çıktı ve iki tur attıktan sonra olumlu bir tepki verdi.

Sainz da daha sonra araçla üç tur attı ve herhangi bir sorun olmadığını açıkladı.

Medyaya konuşan Sainz, "Olumlu olan ilk şey, bugün yaptığımız hiçbir şey ters gitmedi, her şey mükemmeldi." 

"Aslında nispeten yüksek bir risk, yepyeni bir F1 aracını bu kadar çok insanın önünde piste çıkarmak ve pistte tek bir sorun yaşamadan bundan keyif almak istiyorsunuz." dedi.

Ferrari SF-23

Ferrari SF-23

Fotoğraf: Ferrari

Sainz, Bahreyn'deki ilk sezon öncesi testinden önce mühendislere bazı ilk geri bildirimler sağlayarak pistteyken yeni aracı nasıl 'zorlayabildiğini' anlattı.

Sainz şunları ekledi: "Normalde bu tür turlarda her zaman sorunlar olur ama bugün araç sorunsuz çalışıyordu."

"Aslında biraz zorlayıp, virajlarda araca biraz yaslanabildim ve ilk şeyleri hissedebildim. Mühendislere yarın üzerinde çalışmaları için bazı geri bildirimler verdik bile."

Ferrari, Maranello çevresinde yönetmeliklerin öngördüğü şekilde 100 km'lik 'çekim günü' testlerini tamamlamayı planlıyor.

Sainz bu konuda, "Yarın, Bahreyn'e doğru ilerlemeye devam edeceğimiz 100 km'lik bölümü tamamlayacağız."

"Açıkçası aracın Bahreyn'de nasıl performans göstereceğini veya yol tutuşunu bilemeyeceğiz, ama en azından şimdiden doğru yönde bazı güzel adımlar attık." dedi.

paylaşım
yorumlar

McCullough: "Alonso'nun başarıya olan 'açlığı' şaşırtıcı"

Hamilton: "Önemli olan aracın nasıl göründüğü değil, ne kadar hızlı gittiği"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Rossi: "Gridin en güçlü pilot kadrolarından birine sahibiz"

Rossi: "Gridin en güçlü pilot kadrolarından birine sahibiz"

Formula 1
Alpine lansmanı

Rossi: "Gridin en güçlü pilot kadrolarından birine sahibiz" Rossi: "Gridin en güçlü pilot kadrolarından birine sahibiz"

Wolff: "Geçen yıl hata yapmamız bize uzun vadede yarar sağlayacak"

Wolff: "Geçen yıl hata yapmamız bize uzun vadede yarar sağlayacak"

Formula 1

Wolff: "Geçen yıl hata yapmamız bize uzun vadede yarar sağlayacak" Wolff: "Geçen yıl hata yapmamız bize uzun vadede yarar sağlayacak"

Mercedes ve Hamilton yeni sözleşme üzerine 'ilk görüşmeyi' yapmış

Mercedes ve Hamilton yeni sözleşme üzerine 'ilk görüşmeyi' yapmış

Formula 1

Mercedes ve Hamilton yeni sözleşme üzerine 'ilk görüşmeyi' yapmış Mercedes ve Hamilton yeni sözleşme üzerine 'ilk görüşmeyi' yapmış

Son Haberler

McCullough: "Vettel'in çalışmalarının meyvelerini toplayamayacak olması kötü"

McCullough: "Vettel'in çalışmalarının meyvelerini toplayamayacak olması kötü"

F1 Formula 1

McCullough: "Vettel'in çalışmalarının meyvelerini toplayamayacak olması kötü" McCullough: "Vettel'in çalışmalarının meyvelerini toplayamayacak olması kötü"

Zidane, Alpine F1'in marka elçisi oldu

Zidane, Alpine F1'in marka elçisi oldu

F1 Formula 1

Zidane, Alpine F1'in marka elçisi oldu Zidane, Alpine F1'in marka elçisi oldu

Ocon: "Şu ana kadar gördüklerim heyecan verici"

Ocon: "Şu ana kadar gördüklerim heyecan verici"

F1 Formula 1

Ocon: "Şu ana kadar gördüklerim heyecan verici" Ocon: "Şu ana kadar gördüklerim heyecan verici"

Mercedes, Shakedown testini başarıyla tamamladı, Hamilton ve Russell mutlu

Mercedes, Shakedown testini başarıyla tamamladı, Hamilton ve Russell mutlu

F1 Formula 1

Mercedes, Shakedown testini başarıyla tamamladı, Hamilton ve Russell mutlu Mercedes, Shakedown testini başarıyla tamamladı, Hamilton ve Russell mutlu

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.