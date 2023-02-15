Sainz, Ferrari'nin 'yüksek riskli' araç lansmanını övdü

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Carlos Sainz Ferrari'yi, SF-23'ü ilk kez taraftarların ve medyanın önünde çalıştırmayı içeren 'yüksek riskli' araç lansmanı için övdü.

Normalde araç lansmanları, özel bir deneme sürüşünden birkaç gün önce aracın statik olarak tanıtılmasını içerir.

Ancak Fiorano'da açık olarak gerçekleşen teste ilk olarak Charles Leclerc çıktı ve iki tur attıktan sonra olumlu bir tepki verdi.

Sainz da daha sonra araçla üç tur attı ve herhangi bir sorun olmadığını açıkladı.

Medyaya konuşan Sainz, "Olumlu olan ilk şey, bugün yaptığımız hiçbir şey ters gitmedi, her şey mükemmeldi."

"Aslında nispeten yüksek bir risk, yepyeni bir F1 aracını bu kadar çok insanın önünde piste çıkarmak ve pistte tek bir sorun yaşamadan bundan keyif almak istiyorsunuz." dedi.

Ferrari SF-23 Fotoğraf: Ferrari

Sainz, Bahreyn'deki ilk sezon öncesi testinden önce mühendislere bazı ilk geri bildirimler sağlayarak pistteyken yeni aracı nasıl 'zorlayabildiğini' anlattı.

Sainz şunları ekledi: "Normalde bu tür turlarda her zaman sorunlar olur ama bugün araç sorunsuz çalışıyordu."

"Aslında biraz zorlayıp, virajlarda araca biraz yaslanabildim ve ilk şeyleri hissedebildim. Mühendislere yarın üzerinde çalışmaları için bazı geri bildirimler verdik bile."

Ferrari, Maranello çevresinde yönetmeliklerin öngördüğü şekilde 100 km'lik 'çekim günü' testlerini tamamlamayı planlıyor.

Sainz bu konuda, "Yarın, Bahreyn'e doğru ilerlemeye devam edeceğimiz 100 km'lik bölümü tamamlayacağız."

"Açıkçası aracın Bahreyn'de nasıl performans göstereceğini veya yol tutuşunu bilemeyeceğiz, ama en azından şimdiden doğru yönde bazı güzel adımlar attık." dedi.