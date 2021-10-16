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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Sainz, Ferrari'nin yeni motorundan memnun

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, takımın yeni motorundan övgüyle bahsetti ve bununla ileriye doğru iyi bir adım attıklarını belirtti.

Sainz, Ferrari'nin yeni motorundan memnun

Pazar günkü 58 turluk Türkiye Grand Prix'sine 19. sıradan başlayan Sainz, damalı bayrağı sekizinci sırada gördü ve hafta sonunu puanla kapattı.

Sainz, yarışa daha önlerden başlayabilirdi ancak Ferrari'nin yeni güç ünitesine geçti ve bu sebeple en geriye düştü.

Ferrari, bu güç ünitesinin hibrit tarafında, uzun süredir çalışmalar yapıyordu ve yeni güç ünitesini ilk kez Rusya'da Charles Leclerc kullandı.

Sainz yeni güç ünitesinden övgüyle bahsetti ve Ferrari'nin yeni güç ünitesinde yaptığı çalışmalardan memnun olduğunu dile getirdi.

Yeni güç ünitesi hakkında Sky İtalya'ya konuşan Sainz, "İyi bir şey var. Bunun hakkında konuşmak istemiyoruz, ancak iyi bir şey var."

"Bu, çalıştığımızı gösteriyor. Scuderia Ferrari olarak yerimizde saymıyoruz, herkes şimdiden gelecek yılı düşünürken, biz bitime yedi yarış kala güncelleme getirdik."

“Motorda ve yaptığımız diğer gelişim çalışmalarında bir şeyler bulmaya devam ediyoruz. Zorluyoruz çünkü dördüncü ve sekizinci bitirmek istemiyoruz. Biz kazanmak istiyoruz."

"Bence iyi bir yarış oldu. Çok güzel bir histi çünkü Ferrari ile hücum yarışımdı. Açıkçası bu tarz (zorlayabildiğim) daha fazla yarış istiyorum." dedi.

Sainz, geçişin zor olduğu anlarda yaptığı güzel ataklarla, yarışın yıldızlarından biriydi ve sonunda günün pilotu da oldu.

"Pek çok geçiş vardı. Birer birer yükselmem gerekiyordu, aslında harika bir başlangıç ​​yapmadım. Sanırım ilk virajın ardından 19. sıradaydım ve zorlamam gerekiyordu."

"Bir noktada, her turda bir sürücüyü geçiyordum ve çok keyif alıyordum. Sonra pist biraz kurudu ve geçiş yapmak artık daha zordu. Lastiği yönetmek, zemin kuruyken kirli havayı yönetmek çok daha zordu.

"Ancak son on turda çok hızlıydım ve pit stopta kaybettiğimiz zamanı geri kazanabildik."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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