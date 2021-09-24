Sainz, Ferrari'nin yeni güç ünitesini denemesinden memnun

Ferrari uzun süredir yeni bir hibrit sistem üzerinde çalışıyordu ve bu yeni sistem, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Rusya GP'ye getirildi.

Başlangıçta bu üniteyi sadece Charles Leclerc kullanacak ve ilerleyen yarışlarda Carlos Sainz'ın da yeni ünitenin tadına bakması bekleniyor.

İspanyol pilot, perşembe günü yaptığı açıklamada, takımın bu hafta sonuna getirdiği yeni güncellemenin, kendileri adına pek çok yönden iyi bir şey olduğunu belirtti.

Sainz, "Evet, simülasyonlarımız bunun gücün öne çıktığı üç pistten biri olduğunu gösteriyor. Haliyle Charles'ın bu yeni sisteme geçmesi bence iyi olacak."

"Aynı zamanda bu sistem, gelecek yılın güç ünitesinin felsefesini de anlamamıza yardım edecek. Bu, bir grup bileşen ve sistem, gelecek yıl için takip etmek istediğimiz yönü işaret ediyor. Bu sebeple mümkün olduğunca erken denemek çok önemli. Takım bu güncellemeyi öne çekmek için büyük çaba sarf etti ve nasıl gideceğini görmek gerçekten ilginç olacak."

"Günün sonunda, güncellemeleri denemek için pistin kendisinden daha iyi bir dyno yoktur. Sezonun ikinci yarısında incelenecek ve denenecek bir şeyimizin olması cesaret verici." dedi.

Sainz, Monza'daki ikinci antrenmanda yaptığı kaza sonrası güven eksikliği yaşadığını ve neler olduğunu anlaması gerektiğini söylemişti.

Yarışın ardından analizler yapan İspanyol pilot, belki de antrenmanlarda fazla zorladığını düşünüyor.

"Artık beni tanıyorsunuz. Benim analitik biri olduğumu da biliyorsunuz. Bir sebep bulmaya çalışıyorum ama bazen kaza yapma sebebiniz çok fazla zorlamak oluyor. Sakin şekilde düşündüğümde, belki de ikinci ve üçüncü seansta bu kadar zorlamamın anlamı yoktur. Çünkü sıralama turlarında kazanılacak daha fazla şey var ve belki de daha çok bir yaklaşım meselesiydi."

"Sıralama turlarına gitmeden önce aracın sınırlarını bulmak, sıralama turlarından önce sınırın tam olarak nerede olduğunu görmekle ilgiliydi. Bunun bir daha yaşanmamasını sağlayacağım ya da en azından deneyeceğim. Bu yüzden beni endişelendiren hiçbir şey yok. Sadece limitleri ve aynı zamanda ayarlarla ilgili kendi yönümü bulmaya çalışıyorum ve bunlar bazen yanlış olabilir, bazen doğru olabilir. Fakat olumlu olan şey hıza sahip olmak. Son iki sıralama turlarında Charles'la kafa kafayaydık ve çok hızlıydım. Bu yüzden güvenim etkilenmiş gibi görünmüyor."

Bu hafta sonu Sochi'de yağmur yağabilir ve İspanyol pilot ıslak zeminde nasıl performans göstereceklerini merak ediyor.

"Eğer yağmur yağarsa ilginç olacak çünkü normalde burası düşük yol tutuşlu bir pist ayrıca uzun düzlükler de var. Bu yüzden sprey etkisi dikkate alınması gereken bir şey olacak. Yani yağmurda zor olabilir ama yağmuru seviyorum. Umarım bu yere basma gücü paketinde Spa'dakinden daha iyi oluruz."

"Burada bence görüşle alakalı sorunlar olabilir çünkü hız ne kadar yüksekse, görüş o kadar az oluyor. Bu yüzden kolay olmayacak. Yine de önce neler olacağını görmemiz lazım. Şimdilik bir şey söylemek için erken."