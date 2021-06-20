Sainz: ''Ferrari'nin yaşadığı lastik aşınması diğer takımlara kıyasla daha kötüydü''

Sainz, sıralama turlarını beşinci sırada tamamladı ve en hızlı orta grup sürücüsü oldu. İspanyol sürücü yarışın ilk turlarında yerini koruyabildi.

Ancak takım arkadaşı Charles Leclerc'in ve McLaren'dan Daniel Ricciardo'nun erken pit yaparak İspanyol sürücünün önüne geçmesinden sonra, Sainz lastikleriyle zorlanmaya başladı ve Lando Norris, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Sebastian Vettel ve Lance Stroll'e pozisyon kaybetti.

En sonunda damalı bayrağı 11. sırada gören Sainz, Fransa Grand Prix'sinden sonra şu açıklamalarda bulundu: ''Bu çok açık, bugün yanlış olan bir şey vardı.''

''Bazı yarışlarda, ön lastiklerde aşınma ve ufalanmayla sorunlar yaşadık ve bu sorunlar diğer rakiplerimizin iki katı kadar fazlaydı.''

''Dün yarım saniye daha hızlı olduğumuz araçlar, örneğin McLaren'lar, bugün yarışın sonuna doğru tur başına 2 saniye daha hızlıydı.''

''Lastiklerde bir sorunumuz olduğu kesin. Bu, analiz etmemiz ve sezon boyunca daha çok gelişme göstermemiz gereken bir alan.''

Sainz, yarışın başında ''bir şeylerin doğru hissettirmediğini'' ve takımın bu sorunların önüne geçebilmek için stratejisini çok fazla değiştiremeyeceğini düşündüğünü ekledi.

''Problem, çok fazla aşınmamız olmasıydı. Strateji konusunda yapabilecekleriniz çok kısıtlı.''

''Çok kısıtlı savunma alanımız vardı, düzlüklerde en hızlı araç da biz değildik.''

''Ancak bugün, tempomuz çok düşüktü. Lastiklerimiz diğer takımlarınkinden iki kat daha fazla aşındı.''

''Bu, nedenini anlamamız gereken bir şey. Çünkü bence bu bize biraz sürpriz oldu.''