Sainz: "Ferrari'nin yarışları yönetme şekli, takımı şampiyonluk mücadelesinde tutuyor"

Carlos Sainz, sezonun “kötü” geçen orta bölümüne rağmen Ferrari'nin yarış ve strateji uygulamalarının takımı Formula 1 şampiyonluk yarışında tuttuğunu düşünüyor.

McLaren'ın Red Bull'u takımlar şampiyonası sıralamasında geçeceği beklentileri arasında, Ferrari Red Bull'un sadece 39 puan gerisinde yer alarak şampiyonluk mücadelesinin içinde kalmaya devam ediyor.

Sainz, Ferrari'nin Monako'daki galibiyetten bu yana karşılaştığı zorluklara rağmen hâlâ Takımlar Şampiyonluğunu kazanma şansının olduğunu ve takımın yarış yönetimi açısından büyük gelişme gösterdiğini düşündüğünü şaşkınlıkla itiraf etti.

İspanyol pilot, Montreal hafta sonunda performansta yaşanan ani düşüşe ve Barselona için yapılan güncellemelerle daha da kötüleşen zıplama sorunlarına rağmen takımın ve buna bağlı olarak sürücülerin araçtan en iyi şekilde faydalandığını belirtti.

Sainz, “Evet, şaşırdım çünkü Monako ve Monza arasında kaç yarış olduğunu bilmiyorum ama belki de sezonun üçte biri.”

“Güçlü bir ilk üç ay geçirdik, kötü bir ikinci üç ay geçirdik ve şimdi sezonun son üç ayına giriyoruz. Sezonun orta bölümünü kötü geçirdik ama hâlâ mücadelenin içindeyiz.”

“Bu, takımın iyi performans gösterme konusunda ne kadar ilerlediğini, araç sezon başındaki ya da Monza'daki gibi performans göstermediğinde bile puan kazanmayı başardığını gösteriyor.”

“Bu da bizi mücadelenin içinde tuttu. Bence iki sürücü de performans gösteriyor çünkü bence ikimiz de çok istikrarlıyız. Her zaman birbirimizin yanındayız, her zaman birbirimize yardım ediyoruz, her zaman puan kazanıyoruz, ikimiz de aracı en üst düzeye çıkarıyoruz.”

“Bence hep birlikte sağlam bir yıl geçiriyoruz ve bu, takımın iyi yarış yönetimi ve yarış uygulamalarıyla bizi zor bir sezonda mücadelede tuttu. Bakalım şimdi Monza ve Monaco'da gösterdiğimiz performansı gösterebilecek miyiz ve bunun için devam edebilecek miyiz?”

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari

Bunun, 90 derecelik virajların bolluğu nedeniyle Ferrari'nin en güçlü olduğu pistler olarak kabul edilen Azerbaycan ve Singapur yarışlarının takımı iyi bir seriye sokabileceği anlamına gelip gelmediği sorulduğunda Sainz, bunun takımın açığı kapatmaya devam etmesine yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Yine de Austin'de takımın gerçek performansına döneceğini düşündüğü için formun kalıcı olmayabileceği konusunda uyardı.

“Evet, bu bize iyi bir seri sağlıyor ama aynı zamanda belki de sahte bir durum, çünkü Austin'e geri döndüğünüzde ve araç Zandvoort'taki gibi olduğunda eksiksiniz demektir.” diye ekledi.

“Yarış yarış ilerleyip nereye varacağımızı göreceğim Birbirimize 0.1 saniye farkla çok yakın olduğumuzda, nerede olacağınızı tahmin etmek imkânsız. Onda bir önde ya da onda bir geride olabilirsiniz.”

“Bunu bilmek imkânsız. Bu yüzden yarış yarış giderek sizin için potansiyel olarak biraz daha iyi görünen pistleri en üst düzeye çıkarmaya çalışmanız gerekiyor. İyi bir hafta sonu geçirmeye çalışmalısınız. Daha zor hafta sonları da olacak ve yıl sonunda nerede olacağımızı göreceğiz.”