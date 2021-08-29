Sainz: "Ferrari'nin yağmurda zorlanması normal değildi"

Sainz dünkü sıralamalarda 13. olurken takım arkadaşı Charles Leclerc 11. oldu. Ancak iki pilot, Valtteri Bottas ve Lando Norris'in alacakları cezalarla ikişer sıra yükselecek.

Hem Sainz hem de Leclerc, yağmurlu koşullarda araçlarının yol tutuşundan şikayet ettiler ve yaşadıkları sorunu açıklayamadılar.

Sainz, "Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü normal koşullardayken özellikle böyle olması için sabırsızlanıyordum. Özellikle bu pistte. Çizgileri ve yağmurda araç içerisindeki hissiyatı biliyorum. Normalde yağmurda çok güçlü olurum."

"Ancak her nedense, bugün yol tutuşu yoktu. Ön lastikleri ısıtmakta zorlandık, frenlemede hissiyat bulma konusunda zorlanıyorduk. Aracı durdurmak çok zordu."

"Çok tuhaf çünkü Imola'da çok hızlıydım ve Imola'da benzer koşullarda araçtaki hislerim buradan tamamen farklıydı. Buna bakmamız lazım çünkü bunun normal olmadığını düşünüyorum." dedi.

Leclerc de önemli olan sıralamalarda yol tutuşunun eksik olmasının kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.

Leclerc, "Genel olarak performansımız eksikti. Sebebini tam olarak bilmiyoruz. 11.likten biraz daha rekabetçi olduğumuzu hissetmiştim."

"Kesinlikle ilk 5 sıra için mücadelede değildik. Ancak 5 ile 10. sıralar arasında bir yer bulabilirdik. Ancak bu işin bir parçası. Bu tür koşullarda doğru zamanda pistte olmalısınız. Q2'nin sonunda yağmur geldiğini görmüştük, bu yüzden biraz erken piste çıktık. Bunun doğru karar olduğunu düşünüyorum ancak sonuç böyle oldu."

"Bu tür koşullarda tahmin yürütmek çok zor. Seansın ardından neyin daha iyi seçenek olduğunu görmek her zaman daha kolaydır ancak hayat böyle. Bugün 11. ve 13. olabildik." dedi.

Ferrari Yarış Direktörü Laurent Mekies, Spa'da kuru zeminde zorlanmayı beklediklerini ancak yağmurun kendileri için bir fırsat olacağını düşündüklerini kabul etti.

Mekies, "Spa'ya pist karakteristiği nedeniyle normalden biraz daha zor olacağımızı bilerek geldik. Ancak özellikle yağmurda, düşündüğümüzden daha zorlandık."

"Yağmurda performans eksiğinin bir bölümünü telafi etmeyi umuyorduk ancak bu olmadı. Hatta tam tersi oldu. Bu yüzden hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu sene yağmurda, mesela Imola'da iyi performanslarımız olmuştu."

"Bu yüzden gelecekte bu sorunu aşmamız önemli. Tur zamanı açısından saf performans olarak zayıf kalıyorsanız, o zaman her şeyde - koşullarda, hem pilot hem de takım olarak risk alırken - biraz daha fazla savaşıyorsunuz." dedi.