Sainz, Ferrari'nin Türkiye'deki güçlü formuna rağmen grid cezası kararını destekliyor

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Rusya'da Ferrari'nin hazırladığı yeni hibrit sistemi de içeren yeni bir güç ünitesine geçmiş ve grid cezası almıştı. Bundan yalnızca bir yarış sonra bu kez takım arkadaşı Carlos Sainz, aynı değişikliği yaptı ve Türkiye'deki yarışa son sıradan başladı.

Sainz, cuma günü Leclerc'in tek tur temposunu gördükten sonra, Ferrari'nin rekabetçi bir hafta sonu geçirebileceğini ve takım arkadaşı gibi bir podyum savaşı veremeyeceği için üzüntü duyduğunu belirtti.

Sonuç olarak Leclerc, pazar günkü yarışta uzun süre üçüncülük için çekişti ve yarışı Lewis Hamilton'ın önünde dördüncü bitirdi.

Pazar günkü yükselişiyle "günün pilotu" seçilen Sainz, damalı bayrağı McLaren pilotu Lando Norris'in sadece dört saniye gerisinde bitirirken, yaptığı geçişlerle göz doldurdu.

Sainz, McLaren ile giriştikleri savaşta önemli bir fırsatı kaybetmiş olsalar da, takımın İstanbul'da grid cezası alma kararının doğru olduğu görüşünde.

Sainz, "Hafta sonunun öncesine dönseydik hayır, kararı değiştirmezdim. Bence İstanbul Park, bu cezayı almak ve geri dönmek için mükemmel bir pistti."

"Eğer eski motoru kullansam ve ceza almasam, daha önden başlayabilirdik. Fakat uzun bir sezonda her şeye bir bütün olarak bakmanız gerekiyor ve bu güncelleme bize biraz da olsa performans kazandıran bir güncelleme."

"Bu yüzden kararın doğru olduğunu ve mümkün olan en kısa sürede yeni motora geçtiğimizi düşünüyorum. Bu da bana bugün gridde yükselme fırsatı veren bir şeydi."

"Bugün gördüğünüz üzere geçişler yapabiliyordum. Bu, aynı zamanda herkesin Maranello'da yeni güç ünitesinde yaptığı iyi çalışmalar sayesinde mümkün oldu." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari, motor güncellemesinin daha çok 2022'ye yönelik olduğunu açıklasa da, Ferrari takım patronu Mattia Binotto, performans anlamında ilerleme kaydettiklerini ve eğer bu güç ünitesini kullanmamış olsalardı, Leclerc'in pazar günkü yarışa birkaç sıra daha geriden başlayacağını belirtti.

Türkiye Grand Prix'sine katılmayan ve Maranello'dan çevrimiçi toplantıya dahil olan Binotto, "Sıralama turlarında Charles'ın temposuna bakarsam, en iyi dördüncü zamanı yaptı ve arkasına baktığımda mücadele çok yakındı. Eğer bu güç ünitesi olmasaydı, birkaç pozisyon geride olacağından şüphem yok." dedi.

Sainz, şu anda üçüncülük için McLaren'la kıyasıya bir rekabet halinde olan Ferrari'nin, yeni motorla McLaren'ın önüne geçip geçemeyeceği sorulduğunda, net bir şey söylemekten kaçındı fakat mücadelenin pistten piste değişeceğini de ekledi.

Ferrari'nin, McLaren'la aradaki farkı 7,5 puana indirmesinin ardından yeni motorun etkisine değinen Sainz şöyle dedi: "Bunun cevaplaması zor bir soru olduğunu söyleyebilirim."

"Bu hafta sonu gördüğünüz üzere McLaren'a kıyasla daha hızlı olan taraftık. Sochi'de ise onlar bize göre daha hızlıydı. Haliyle yıl sonuna kadar bu inişler ve çıkışların devam edeceğine inanıyorum."

"Bu yeni motor sayesinde geride olduğumuz pistlerde onlara biraz daha yakın olabileceğimizi ve önde olduğumuz pistlerde ise belki biraz daha yukarıda olabileceğimizi düşünüyorum."

"Güncellemeyi hazırladığımızdan beri istediğimiz şey buydu ve umut ediyoruz ki mücadeleyi biraz daha etkileyebilmek adına bize küçük bir avantaj sağlar."