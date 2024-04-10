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Formula 1 Japonya GP

Sainz: "Ferrari'nin stratejideki atılımının ardındaki en büyük etken daha iyi F1 aracı"

Carlos Sainz, Ferrari'nin yarış stratejilerinde ilerleme kaydetmesinin ardındaki en büyük etkenin çok daha iyi bir Formula 1 aracına sahip olması olduğuna inanıyor.

Filip Cleeren Alex Kalinauckas
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari, Charles Leclerc'in sekizincilikten dördüncülüğe yükselmek için nadir bir tek pit stop çalışması yaptığı geçen hafta sonu Japonya Grand Prix'sindeki keskin stratejik kararları için övgü aldı.

Bu arada Sainz, orta lastiklerle daha uzun bir ikinci stint yaparak, son bölümde daha taze lastiklerle dört aracı geçip üçüncü oldu.

Sainz, Ferrari'nin strateji departmanının son sezonlarda adımlar attığını kabul ederken, en büyük kazanımların SF-24 ile çok daha iyi ve daha tutarlı bir yarış temposuna sahip olmanın bir sonucu olduğunu düşünüyor.

Motorsport.com'un strateji konusundaki gelişmelerle ilgili sorusuna Sainz, "Son üç yılda strateji konusunda aşamalı olarak ilerleme kaydettik, ancak bu yıl strateji konusunda bir sıçrama görüyorsanız, bu tamamen araçtan kaynaklanıyor."

"Bence strateji konusunda esnekliğe sahip olmanızı sağlayan bir araca sahip olmak, geçen yıl sahip olamadığımız bir şeydi, bu yüzden belirli turlarda durmak zorunda kaldık." şeklinde cevap verdi.

Ferrari geçen yılki yaralayıcı yarış performansı sorunlarını çözme konusunda büyük adımlar attı, bu da Leclerc ve Sainz'ın güçlü bir şekilde sıralamaya girmelerine rağmen genellikle çaresizce sıralamada gerilemeleri anlamına geliyordu.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, bu sorunların Ferrari'nin hangi stratejiyi seçerse seçsin, gerçekten işe yaramasını sağlayamadığını ve destekçilerinden karar verme konusunda eleştiri almasını sağladığını düşünüyor.

Aynı zamanda, sadece daha hızlı olmakla kalmayıp lastiklerine daha iyi bakan ve sürücüleri zorladıkları için cezalandırmayan bir araçla bir stratejiyi mükemmel göstermek çok daha kolay.

Sainz, "Stinti uzatamıyorduk. O kadar çok bozulma vardı ki, insanlar her zaman lastiklerinin stintini uzatabiliyor ve daha sert bir lastikle bize doğru gelebiliyordu."

"Geçen yıl sıfır esnekliğimiz vardı ve yarışmadan hiçbir şey yapamıyorduk. Bu yüzden çoğu zaman stratejiyi doğru yapamıyormuşuz gibi görünüyordu."

"Ancak lastiklerde daha iyi olan bir aracınız, aracı daha sık zorlayabilen iki pilotunuz ve ekstra esnekliğiniz olduğunda, stratejiniz de daha iyi görünüyor." şeklinde ekledi.

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