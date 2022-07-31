Sainz: "Ferrari'nin sorunu strateji değil, tempo kaybı"

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Ferrari cuma günkü tempolar baz alındığında hafta sonunu domine edecek gibiydi ancak hafta sonunun diğer günlerinde işler istedikleri gibi gitmedi.

Yarışı dördüncü sırada tamamlayan Sainz, yarışın ardından şöyle konuştu: "Cuma günkü tempomuza bakıldığında kolay bir duble yapmalıydık."

"Fakat bugün her turda savaştık. Araçta denge yoktu. Zorlayamadım çünkü ön lastik aşınmaya başlıyordu. Araç ile boğuşuyordum ve dördüncü bitirdiğim için şaşırmadım çünkü araçtaki hissiyat çok kötüydü."

"Motorla ilgili sorun yaşamadık. Araçtan indiğimde aracın yan kısmında sıkışmış bir plastik parça olduğunu gördüm. Bunun yere basma gücü anlamında kayba neden olup olmadığını bilmiyorum. Çok büyük bir parçaydı. Bunun ötesinde motor sorunumuz yoktu."

"Dediğim gibi büyük bir parçaydı ve yere basma gücü, motor ya da benzeri bir konuda da beni etkileyip etkilemediğini bilmiyorum."

Sainz, pit stoplarda da ciddi oranda vakit kaybetti ve bu da muhtemelen yarış sonucunu etkileyen bir durumdu.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, "Bence iki çok kötü pit stop yaptık. Özellikle de George'u geçebileceğimiz ilk pit stop kötüydü. Bu bize yarış liderliğine mâl oldu. Sanırım orada yarışın liderliğini alabilirdik ve bu da her şeyi basitleştirirdi çünkü öndeki aracın kirli havasına maruz kalmazdık."

"Bugün iki kötü pit stop yaptık ve buna bakmak zorundayız."

"Olan oldu. Bugün tempomuz iyi değildi ve araçta kendimi pek iyi hissetmedim. O yüzden neler yaşandığına bakmamız gerekiyor." dedi.

Sainz sorunun bir strateji hatasından ziyade performans kaybı olduğunu da ekledi.

Bunun stratejik hatadan ziyade hız sorunu mu olduğu sorusuna Sainz, "Evet, benim için öyle. Bugün yumuşak lastikle olan hızımı Lewis ile kıyaslarsanız, cuma günü çok hızlı olduğumuzu fakat bugün çok yavaş kaldığımızı görürsünüz"

"Sonunda erken pite girdik çünkü ön taraf bitmişti. Bugün bu sıcaklıkların bizi neden etkilediğini analiz etmemiz gerekiyor. Cuma günü tam gaz gidiyordum ve herhangi bir aşınma yoktu. Bugün zorlayamadım ve buna rağmen ön tarafta çok büyük bir aşınma vardı."

"Benim için bu bir hız sorunuydu, diğer aracı bilmiyorum." cevabını verdi.

Ferrari'nin mevcut hataları göz önüne alındığında şampiyonluğu hak edip etmediği sorusuna Sainz, "Bu çok zor bir soru çünkü pit stopta iki hata yaptık."

"Tempo olarak gerideydik fakat aynı zamanda çok fazla hata yaptığımızı düşünmüyorum. Red Bull, Avusturya'da tempo olarak geride kaldığında kimse çıkıp 'Red Bull bu hataları yapmaya devam edebilir mi?' gibi şeyler demedi. Bugün sadece tempo olarak çok kötüydük."

"Araçta kendimi çok daha iyi hissediyorum ancak cuma gününe kıyasla denge ve lastikleri zorlama şeklim büyük oranda değişti." yanıtını verdi.

İlk bölümde neden erken pit stop yaptığı sorusuna Sainz, "Lastiğim bitiyordu. Çok daha fazla tur atamazdım. Beni erkenden pite aldılar çünkü George'u erken pitle geçmek istedik. Bence temiz bir pit stopla bunu başarırdık. Bilmiyorum. Tempo ve lastik aşınması anlamında çok şaşkınım."

"Cuma günü yarış temposu anlamında herkesten nasıl yarım saniye daha hızlı olduğumuzu ve 30 derece daha sıcak olan bir pistte tam gaz giderken nasıl daha az aşınma yaşadığımızı anlamalıyız." cevabını verdi.