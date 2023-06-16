Sainz: Ferrari'nin sorunları lastiklerden daha temel
Carlos Sainz, Ferrari'nin bu yıl Formula 1'de karşılaştığı sorunların lastiklerin aşınmasıyla ilgili bir meseleden daha temel olduğunu ifade ediyor.
İspanyol pilot, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen İspanya GP'ye ilk çizgiden başlasa da, pazar günü Max Verstappen'in 45 saniye gerisinde finiş gördü ve podyuma çıkmayı başaramadı.
Ferrari, sezon boyunca sıralama turlarında iyi görünse de, bu performansı pazar gününe taşımakta zorlandı.
Bu durum genellikle lastik yönetimiyle ilgili zorluklarla ilişkilendirilse de, Sainz bu sorunun aslında bundan daha geniş bir problem olduğunu iddia etti.
Kanada Grand Prix'si öncesi yaptığı açıklamada, "Lastikler ve aşınma konusunu çok konuşuyoruz fakat bence yarış temposuyla ilgili daha temel bir sorunumuz var."
"Benim ve takımın analizine göre, şu anda yarış temposu açısından geride olduğumuz açıkça görülüyor. Bunun yanı sıra, lastiklere daha hassas davranan ve aerodinamik açıdan daha tutarlı bir araca ihtiyaç duyuyoruz."
"Bu sayede aracın sınırlarını daha uzun süre boyunca zorlayabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda biraz geri çekilmek zorunda kalıyormuşuz gibi hissediyoruz." diyor.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Ferrari, İspanya Grand Prix'sinde araca büyük bir güncelleme getirerek yan sidepod konseptini değiştirdi fakat araçtaki temel problemler ortadan kalkmış değil.
Sainz, "Her hafta sonu elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve farklı şeyler deniyoruz. Her hafta yeni fikirlerimiz var."
"Aracımızda her hafta yeni parçalar deniyoruz. Lastiklerle ilgili denemeler yapıyoruz ve eğer lastiklerle ilgili değilse, süspansiyonla ilgili denemeler yapıyoruz. Eğer bu da işe yaramazsa, o zaman aero ile ilgili şeyler yapılıyor. Yani evet, her şeyi denediğimizi inkar edemeyiz ve bir noktada bu sorunu çözeceğimize inanıyorum."
"Sorunu düzeltmek için fabrikada enerji dolu insanlarımız var. Barcelona, bu [yeni] paketi getirmek için olabilecek en zorlu yerlerden biriydi çünkü her halükarda sezonun şu ana kadarki en zorlu yarışlarından biri olacaktı."
"Fakat yeni parçalarınız olduğunda onları getirip denemeniz gerekiyor. Umarım burada Kanada'da daha iyi performans gösterirler." diye ekledi.
Son Haberler
Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"
Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici" Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"
Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"
Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek" Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"
Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"
Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum" Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"
Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"
Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor" Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"
Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"
Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici" Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"
Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"
Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek" Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"
Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"
Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum" Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"
Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"
Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor" Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"
2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!
2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2! 2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!
Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi
Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi
Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı
Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı
Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek"
Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek" Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.