Sainz: Ferrari'nin sorunları lastiklerden daha temel

İspanyol pilot, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen İspanya GP'ye ilk çizgiden başlasa da, pazar günü Max Verstappen'in 45 saniye gerisinde finiş gördü ve podyuma çıkmayı başaramadı.

Ferrari, sezon boyunca sıralama turlarında iyi görünse de, bu performansı pazar gününe taşımakta zorlandı.

Bu durum genellikle lastik yönetimiyle ilgili zorluklarla ilişkilendirilse de, Sainz bu sorunun aslında bundan daha geniş bir problem olduğunu iddia etti.

Kanada Grand Prix'si öncesi yaptığı açıklamada, "Lastikler ve aşınma konusunu çok konuşuyoruz fakat bence yarış temposuyla ilgili daha temel bir sorunumuz var."

"Benim ve takımın analizine göre, şu anda yarış temposu açısından geride olduğumuz açıkça görülüyor. Bunun yanı sıra, lastiklere daha hassas davranan ve aerodinamik açıdan daha tutarlı bir araca ihtiyaç duyuyoruz."

"Bu sayede aracın sınırlarını daha uzun süre boyunca zorlayabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda biraz geri çekilmek zorunda kalıyormuşuz gibi hissediyoruz." diyor.