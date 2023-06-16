Kayıt Ol
Önceki / Verstappen: "Red Bull sorun yaşarsa, kazanmayı Alonso hak ediyor"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Sainz: Ferrari'nin sorunları lastiklerden daha temel

Carlos Sainz, Ferrari'nin bu yıl Formula 1'de karşılaştığı sorunların lastiklerin aşınmasıyla ilgili bir meseleden daha temel olduğunu ifade ediyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

İspanyol pilot, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen İspanya GP'ye ilk çizgiden başlasa da, pazar günü Max Verstappen'in 45 saniye gerisinde finiş gördü ve podyuma çıkmayı başaramadı.

Ferrari, sezon boyunca sıralama turlarında iyi görünse de, bu performansı pazar gününe taşımakta zorlandı.

Bu durum genellikle lastik yönetimiyle ilgili zorluklarla ilişkilendirilse de, Sainz bu sorunun aslında bundan daha geniş bir problem olduğunu iddia etti.

Kanada Grand Prix'si öncesi yaptığı açıklamada, "Lastikler ve aşınma konusunu çok konuşuyoruz fakat bence yarış temposuyla ilgili daha temel bir sorunumuz var."

"Benim ve takımın analizine göre, şu anda yarış temposu açısından geride olduğumuz açıkça görülüyor. Bunun yanı sıra, lastiklere daha hassas davranan ve aerodinamik açıdan daha tutarlı bir araca ihtiyaç duyuyoruz."

"Bu sayede aracın sınırlarını daha uzun süre boyunca zorlayabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda biraz geri çekilmek zorunda kalıyormuşuz gibi hissediyoruz." diyor.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari, İspanya Grand Prix'sinde araca büyük bir güncelleme getirerek yan sidepod konseptini değiştirdi fakat araçtaki temel problemler ortadan kalkmış değil.

Sainz, "Her hafta sonu elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve farklı şeyler deniyoruz. Her hafta yeni fikirlerimiz var."

"Aracımızda her hafta yeni parçalar deniyoruz. Lastiklerle ilgili denemeler yapıyoruz ve eğer lastiklerle ilgili değilse, süspansiyonla ilgili denemeler yapıyoruz. Eğer bu da işe yaramazsa, o zaman aero ile ilgili şeyler yapılıyor. Yani evet, her şeyi denediğimizi inkar edemeyiz ve bir noktada bu sorunu çözeceğimize inanıyorum."

"Sorunu düzeltmek için fabrikada enerji dolu insanlarımız var. Barcelona, bu [yeni] paketi getirmek için olabilecek en zorlu yerlerden biriydi çünkü her halükarda sezonun şu ana kadarki en zorlu yarışlarından biri olacaktı."

"Fakat yeni parçalarınız olduğunda onları getirip denemeniz gerekiyor. Umarım burada Kanada'da daha iyi performans gösterirler." diye ekledi.

paylaşım
yorumlar

Verstappen: "Red Bull sorun yaşarsa, kazanmayı Alonso hak ediyor"
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Berger: "Ferrari, Maranello'ya mühendis çekemiyor"

Berger: "Ferrari, Maranello'ya mühendis çekemiyor"

Formula 1
Kanada GP

Berger: "Ferrari, Maranello'ya mühendis çekemiyor" Berger: "Ferrari, Maranello'ya mühendis çekemiyor"

Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil"

Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil"

Formula 1

Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil" Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil"

Alonso: "Yeni güncelleme paketiyle güçlü olacağız"

Alonso: "Yeni güncelleme paketiyle güçlü olacağız"

Formula 1
Kanada GP

Alonso: "Yeni güncelleme paketiyle güçlü olacağız" Alonso: "Yeni güncelleme paketiyle güçlü olacağız"

Son Haberler

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

F1 Formula 1
Kanada GP

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici" Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

F1 Formula 1
Kanada GP

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek" Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

F1 Formula 1
Kanada GP

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum" Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

F1 Formula 1
Kanada GP

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor" Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Formula 1
Kanada GP
Can Çarpıcı

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici" Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Formula 1
Kanada GP
Can Çarpıcı

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek" Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

Formula 1
Kanada GP
Zeynep Taş

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum" Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

Formula 1
Kanada GP
Can Çarpıcı

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor" Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

Formula 1
Kanada GP
Can Çarpıcı

2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2! 2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi

Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi

Formula 1
Kanada GP
Ezel Tan

Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi

Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı

Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı

Formula 1
Kanada GP
Altay Gök

Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı

Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek"

Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek"

Formula 1
Kanada GP
Zeynep Taş

Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek" Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol