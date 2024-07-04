"Sainz, Ferrari'nin son güncellemesini kullanmak istemiyor" iddiası

Ferrari, Monako'da duble yaptığından beri Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile arka arkaya birkaç zor hafta sonu geçirdi.

İtalyan ekip İspanya'da normalde Silverstone'da kullanılması planlanan bir başka güncelleme paketini getirdi fakat güncellemeler işe yaramadı ve Ferrari Barselona'da dördüncü en hızlı araca sahipti. Avusturya Grand Prix'sinde de işler kolay değildi.

La Gazzetta dello Sport'a göre, İspanyol pilot takımdan Büyük Britanya Grand Prix'si için Monako Grand Prix'sinde kullanılan parçalara geri dönmesini istedi.

Leclerc'in bu konuda nasıl bir tavır takındığı belirtilmedi ancak her iki sürücünün de bazı alanlar gelişse de, bazı alanlarda geriye doğru gidildiği konusunda hemfikir olduğu vurgulandı.

Haberde ayrıca Ferrari'nin sezona iyi başlayıp, sonrasında düşüş yaşamasının son yıllarla paralellik taşıdığına yer verildi.