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Formula 1 Avusturya GP

Sainz, Ferrari'nin son güncellemelerinin yüksek hızda zıplamayı tetiklediğinden şüpheleniyor

Sainz, yüksek hızda bazı sonuçlar doğurduğuna şüphelendiği İspanya GP güncellemelerine dikkat çekti

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari'nin Formula 1'de son zamanlarda yaşadığı zorlukların, en son güncelleme paketinin yüksek hızlı virajlarda sorunları tetiklemesinin bir sonucu olabileceğini düşünüyor.

Maranello merkezli ekip, kendisini Red Bull, McLaren ve Mercedes'in arkasında bulduğu iki zor hafta sonuna maruz kaldı.

İspanyol pilot, Avusturya Grand Prix'sinde dördüncü sırada yer almayı başarmış olsa da, SF-24'ün hızının yüksek hızdaki zıplamalardan olumsuz etkilendiği düşünülüyor.

Takım, yıla Red Bull'un en yakın rakibi olarak başladıktan sonra formuna ne olduğunu analiz etmeye başlarken Sainz, Barselona'da sunulan güncelleme paketinin bazı istenmeyen sonuçlar doğurmuş olabileceğini öne sürüyor.

Güncellemeler belirli bir hız aralığında daha fazla yere basma kuvveti üretmeye yardımcı olmuş gibi görünse de Sainz, takımın başka yerlerde tur zamanı kaybetmesi durumunda bunun çok az fayda sağlayabileceğini söylüyor.

Sainz, içerisinde bulundukları durumu, "Bence zıplamanın olmadığı her yerde işe yaradığını görüyoruz, ancak yüksek hızda zıplamayı tetiklerseniz ve geri çekilmek zorunda kalırsanız, o zaman belki de bazı yerlerde kazandığınızı diğer yerlerde kaybedersiniz."

"Ve bir pistte ne kadar yüksek hız noktası varsa, açıkçası bu denge, o pist için daha kötü olmaya doğru gidiyor çünkü ne kadar yüksek hızınız varsa, açıkçası o kadar yavaşsınız."

"Bu ideal değil, ancak ekip sorunu çözmeye çalışmak ve Silverstone'a nasıl daha güçlü dönebileceğimizi görmek için eve geri dönüyor." şeklinde açıkladı.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz yüksek hızdaki sorunların Ferrari için iki kat acı verici olduğunu çünkü bu tür virajların takımın rakiplerine karşı zorlandığı virajlar olduğunu söyledi.

Sainz, "Çok fazla detaya girmeden, bence bu yüksek hızlı virajlarda iyi olmamamızın ve aynı zamanda yüksek hızımızı abartılı bir şekilde yavaşlatan zıplamamızın bir kombinasyonu."

"Yani burada 7. viraj, 9. viraj, virajların her birinde Max'ten onda bir kaybediyoruz, sadece bir virajda bu kayıp yaşanıyor ve bunu geri almak çok zor. Pistin geri kalanında yavaş hızda neredeyse eşit durumdayız."

"Ancak bu yeni paketi ve onunla birlikte sahip olduğumuz zıplamayı ve Silverstone için bunu nasıl geliştirebileceğimizi anlamak için şimdiden evde çalışıyoruz." dedi.

Sainz, Ferrari'nin rakipleri karşısında geri düştüğünü ve son birkaç grand prix'de öndeki mücadelede gerçekten yer almadığını düşünmüyor.

"Çok zor. Çok zor bir hafta sonu. Son birkaç yarışta pek başarılı olmuş gibi görünmüyoruz. Biraz zorlanıyor gibi görünüyoruz."

"Yarışta Mercedes ile mücadelede Red Bull ve McLaren'in kesinlikle bir adım gerisinde görünüyoruz. Sprintte ve sıralamalarda onların bize karşı biraz daha üstün olduğunu hissettim ama sıralamalara girerken aracı daha hızlı ama aynı zamanda biraz daha üstün kılan bazı değişiklikler yaptık."

"Bir turu bir araya getirmek çok zordu. Ama mutluyum çünkü iyi bir tur attığımızı ve bu sayede 4. olduğumuzu düşünüyorum ki bunu bana sıralamalardan önce söyleseydiniz kabul ederdim."

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