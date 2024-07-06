Sainz: "Ferrari'nin son adımları beklediğimiz seviyede değil"

Sezon başına kıyasla gerileyen ve dördüncü en hızlı takım görüntüsü çizen Ferrari'de Carlos Sainz, pazar günkü yarışa yedinci başlayacak.

Sıralama turlarının ardından konuşan Sainz şöyle dedi: "Son zamanlarda yüksek hızlı pistlerde yaşadığımız zorluklar göz önüne alındığında;, yüksek hızın kralı olan böyle bir yerde geride kalmak şaşırtıcı değil."

"Silverstone bizim için her halükarda zorlu bir hafta sonu olacaktı."

Bu hafta sonu Imola paketine dönmelerinin kendilerine yardım edip etmediği sorusuna Sainz, "Bu bize ekstra performans sağlamadı, sadece yüksek hızda biraz daha fazla tutarlılık sağladı. Çünkü araçta biraz daha az zıplama var."

"Aracı yüksek hızda mümkün olduğunca tutarlı veya öngörülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Elbette ileri gidemediğimizin bilincindeyiz ve bundan ötürü geriye gitmek yerine aracı biraz daha tutarlı hale getiriyoruz."

"Bu yılın başından beri zıplama yaşıyoruz. Bu aracımızın ana zayıflıklarından birisi. Yeni paket eskisinden açıkça daha kötüydü."

"Bence izlememiz gereken yön belli; buradaki soru işleri rayına oturtup oturtamayacağımız."

"Takım bunu yapabilecek yetenekte. Geçen yıl bunu kanıtladık; yıl boyunca çok iyi geliştik. Kış boyunca bunu tekrar kanıtladık, bu aracı açıkça daha tutarlı ve daha iyi hale getirdik. Fakat son adımların beklediğimiz gibi olmadığı kesin." cevabını verdi.

Islak zeminin yardımcı olup olmadığı sorusuna Sainz, "Hayır, şu anda ıslak zeminde kuru zemine göre aşağı yukarı aynı yerdeyiz."